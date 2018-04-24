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Senato Komisyonundan Pompeo’ya Onay

24.04.2018 16:49 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın Dışişleri Bakanlığı’na atadığı Pompeo’nun komisyondan geçmesinde, muhalefetinden son anda vazgeçen Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul’un olumlu oy kullanması rol oynadı

Senato Komisyonundan Pompeo’ya Onay

Senato Dış İlişkiler Komisyonu, Başkan Donald Trump’ın Dışişleri Bakanlığı’na atadığı Mike Pompeo’nın adaylığını az bir farkla onayladı. Pompeo’nun komisyondan geçmesinde, muhalefetinden son anda vazgeçen Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul’un olumlu oy kullanması rol oynadı.

Pompeo, Amerika’nın modern tarihinde 21 üyeli komisyondan olumlu tavsiye kararı alamayan ilk dışişleri bakanı olma riskiyle karşı karşıyaydı. Komisyondaki 10 Demokrat ve ayrıca Senatör Paul, Pompeo’ya karşı çıkacaklarını açıklamıştı.

Pompeo’ya Senato’da Ciddi Muhalefet

Ancak komisyon tam oylamaya geçmeye hazırlanırken Paul sürpriz bir açıklama yaptı.

Senatör Paul, “Fikrimi değiştirdim. Pompeo’nun lehine oy kullanmaya karar verdim” dedi. Paul, hem Pompeo hem de Trump’la görüşmelerinde, Irak Savaşı ve diğer bazı onunla alakalı konularda güvenceler aldığını belirtti.

Komisyonun onayının ardından şimdi son sözü Senato genel kurulu söyleyecek. Genel kurulun da hafta sonuna kadar Pompeo’nun adaylığını onaylaması ve yeni bakanın görevine resmen başlaması öngörülüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığına Atanan Mike Pompeo Kimdir?

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