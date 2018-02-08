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Senato Liderleri İki Yıllık Bütçe Planı Üzerinde Uzlaştı

08.02.2018 02:01 | Son Güncelleme

Senato’daki Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili liderler iki yıllık bir bütçe planı üzerinde uzlaştıklarını bildirdi. Uzlaşma, federal harcamaları 300 milyar dolar arttırmayı öngörüyor. Planın Başkan Trump tarafından imzalanmadan önce hem Temsilciler Meclisi’nden hem de Senato’dan geçmesi gerekiyor

Senato Liderleri İki Yıllık Bütçe Planı Üzerinde Uzlaştı

Senato’daki Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili liderler iki yıllık bir bütçe planı üzerinde uzlaştıklarını bildirdi. Uzlaşma, federal harcamaları 300 milyar dolar arttırmayı öngörüyor. Planın Başkan Trump tarafından imzalanmadan önce hem Temsilciler Meclisi’nden hem de Senato’dan geçmesi gerekiyor.

Kongre kaynaklarına göre bu uzlaşma tasarıyla savunma amaçlı olmayan harcamaların 131 milyar dolar arttırılması, altyapı çalışmaları için 20 milyar dolar ayrılması Çocuklar için Sağlık Sigortası Programı’nın altı yıldan 10 yıla çıkarılması ve opioid (afyon bazlı ilaç) bağımlılığıyla mücadele için kaynakların arttırılması hedefleniyor. Ayrıca kasırgaların vurduğu Texas, Florida ve Porto Riko’ya yaklaşık 90 milyar dolar gecikmeli afet yardımı yapılması da anlaşma kapsamında yer alıyor.

Anlaşma, Savunma Bakanlığı Pentagon’un bütçesini 80 milyar dolar, savunma dışı programların bütçesini ise 60 milyar dolar arttırmayı öngörüyor.

Anlaşma hükümetin borçlanma üst limitini de arttırmayı içeriyor. Maliye Bakanlığı bir süredir, hükümetin mart ayının ilk yarısında borç alamaz duruma geleceği konusunda uyarıda bulunuyordu.

Tasarının salı günü Temsilciler Meclisi’nden geçen ve hükümetin yeniden kapanmasının önüne geçmesi umulan geçici bütçe tasarısına eklenmesi bekleniyor. Demokrat lider Chuck Schumer, varılan anlaşmayı gerçek bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Ancak plan, DACA programının kaldırılmasıyla sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Amerika’ya çocuk yaşta getirilmiş yasa dışı göçmenlerin durumuna bir çözüm getirmiyor. Temsilciler Meclisi azınlık lideri Nancy Pelosy, Cumhuriyetçi liderler genç göçmenleri koruyacak bir yasa sözünü vermedikleri sürece bütçe planını onaylamayacağını söyledi.

Temsilciler Meclisi, hükümetin 9 Şubat Cuma günü kapanmasını önleyecek altı haftalık geçici bütçe tasarısını onaylamıştı.

Hükümet bütçe üzerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle 20 Ocak tarihinde üç gün boyunca kapanmıştı.

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