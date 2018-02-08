Senato Liderleri İki Yıllık Bütçe Planı Üzerinde Uzlaştı

Senato’daki Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili liderler iki yıllık bir bütçe planı üzerinde uzlaştıklarını bildirdi. Uzlaşma, federal harcamaları 300 milyar dolar arttırmayı öngörüyor. Planın Başkan Trump tarafından imzalanmadan önce hem Temsilciler Meclisi’nden hem de Senato’dan geçmesi gerekiyor.

Kongre kaynaklarına göre bu uzlaşma tasarıyla savunma amaçlı olmayan harcamaların 131 milyar dolar arttırılması, altyapı çalışmaları için 20 milyar dolar ayrılması Çocuklar için Sağlık Sigortası Programı’nın altı yıldan 10 yıla çıkarılması ve opioid (afyon bazlı ilaç) bağımlılığıyla mücadele için kaynakların arttırılması hedefleniyor. Ayrıca kasırgaların vurduğu Texas, Florida ve Porto Riko’ya yaklaşık 90 milyar dolar gecikmeli afet yardımı yapılması da anlaşma kapsamında yer alıyor.

Anlaşma, Savunma Bakanlığı Pentagon’un bütçesini 80 milyar dolar, savunma dışı programların bütçesini ise 60 milyar dolar arttırmayı öngörüyor.

Anlaşma hükümetin borçlanma üst limitini de arttırmayı içeriyor. Maliye Bakanlığı bir süredir, hükümetin mart ayının ilk yarısında borç alamaz duruma geleceği konusunda uyarıda bulunuyordu.