Senato’da Pompeo’ya Türkiye soruldu

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun Dışişleri Bakanlığı bütçesi konusunda yaptığı oturumda bilgi veren Mike Pompeo’ya, Türkiye’nin S-400 Rus yapımı füzeleri almaması ve Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması konularında neler yaptığı soruldu.. Ayrıntılar geliyor
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