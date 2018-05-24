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Senato’da Pompeo’ya Türkiye soruldu

24.05.2018 18:29 | Son Güncelleme

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun Dışişleri Bakanlığı bütçesi konusunda yaptığı oturumda bilgi veren Mike Pompeo’ya, Türkiye’nin S-400 Rus yapımı füzeleri almaması ve Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması konularında neler yaptığı soruldu.. Ayrıntılar geliyor

Senato’da Pompeo’ya Türkiye soruldu

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun Dışişleri Bakanlığı bütçesi konusunda yaptığı oturumda bilgi veren Mike Pompeo’ya, Türkiye’nin S-400 Rus yapımı füzeleri almaması ve Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması konularında neler yaptığı soruldu.. Ayrıntılar geliyor

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