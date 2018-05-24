Senato’da Pompeo’ya Türkiye Soruldu

Göreve gelmesinden bu yana geçen üç haftada Türk Dışişleri Bakanı ile iki kere görüştüğünü hatırlatan Mike Pompeo, bu görüşmelerde Rahip Brunson’ın durumu, Türkiye’nin Suriye’deki faaliyetleri ve S-400 alımı dahil birçok konuyu ele aldıklarını kaydetti. Aynı konuların gelecek haftaki görüşmede de ele alınacağını belirten Pompeo, “Türkler’e Rus yapımı S-400 füzelerini almamalarını birçok kez rica ettik” dedi.

New Hampshire eyaletini temsil eden Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya, “Türk Dışişleri Bakanı’yla gelecek hafta yapacağınız görüşme sırasında Türkiye’de tutuklu bulunan Rahip Andrew Brunson’ın durumunu gündeme getirecek misiniz?” sorusunu sordu. Bu soruya “Evet” yanıtını verdi ve “Adil olmayan ve haksız bir şekilde tutuklu bulunan” Rahip Brunson’ın serbest bırakılması konusunda şu ana kadar bir başarı kaydedemediklerini söyledi.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun Dışişleri Bakanlığı bütçesi konusunda yaptığı oturumda bilgi veren Mike Pompeo’ya, Türkiye’nin S-400 Rus yapımı füzeleri almaması ve Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması konularında neler yaptığı soruldu.

Amerikalı Bakan, Türkiye’nin Suriye’deki faaliyetleri hakkında da konuşurken, özellikle Menbiç’e atıfta bulundu ve “İki NATO üyesinin karşı karşıya kalabileceği bir risk ortamı oluşmasını istemiyoruz” dedi.

Pompeo, bu tür risklerin azaltılması için kendisinden önce Bakan olan Rex Tillerson döneminde bir çalışma grubu oluşturulduğunu ve bir “yol haritası” oluşturulduğunu ve “muhtemelen halen Türkiye’de olan ya da gelecek hafta Türkiye’de olacak olan bir grubun halen bu yol haritası üzerinde çalıştığını” söyledi.

Pompeo’ya ayrıca Türkiye’yi yeniden NATO ittifakına çekmek için nasıl bir strateji izlendiği soruldu. Bakan cevabında, Türkiye’nin halen bir NATO üyesi olarak üs kullandırma izni verdiğini hatırlattı ancak yine de Türkiye’nin “gidişatının yanlış yönde olduğunu söylemek yanlış olmaz” dedi.

Türkiye’ye S-400 sistemi almaması konusunda diplomatik baskıları sürdürdüklerini kaydeden Pompeo, “Türkiye’nin yeniden NATO’ya katılımını sağlamak dersem yanlış bir ifade kullanmış olacağım, çünkü Türkiye halen bir NATO üyesi” dedi ve Türkiye’yi yeniden NATO’ya geri getirmek için diplomatik çabaları yürüttüklerini dile getirdi.

