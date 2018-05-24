HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Senato’da Pompeo’ya Türkiye Soruldu

24.05.2018 19:16 | Son Güncelleme

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun Dışişleri Bakanlığı bütçesi konusunda yaptığı oturumda bilgi veren Mike Pompeo’ya, rahip Andrew Brunson’ın durumu, S-400 Rus füzelerinin alımı ve Türkiye’nin “NATO’ya bağlılığı” konularında sorular yöneltildi

Senato’da Pompeo’ya Türkiye Soruldu

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun Dışişleri Bakanlığı bütçesi konusunda yaptığı oturumda bilgi veren Mike Pompeo’ya, Türkiye’nin S-400 Rus yapımı füzeleri almaması ve Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması konularında neler yaptığı soruldu.

New Hampshire eyaletini temsil eden Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya, “Türk Dışişleri Bakanı’yla gelecek hafta yapacağınız görüşme sırasında Türkiye’de tutuklu bulunan Rahip Andrew Brunson’ın durumunu gündeme getirecek misiniz?” sorusunu sordu. Bu soruya “Evet” yanıtını verdi ve “Adil olmayan ve haksız bir şekilde tutuklu bulunan” Rahip Brunson’ın serbest bırakılması konusunda şu ana kadar bir başarı kaydedemediklerini söyledi.

Göreve gelmesinden bu yana geçen üç haftada Türk Dışişleri Bakanı ile iki kere görüştüğünü hatırlatan Mike Pompeo, bu görüşmelerde Rahip Brunson’ın durumu, Türkiye’nin Suriye’deki faaliyetleri ve S-400 alımı dahil birçok konuyu ele aldıklarını kaydetti. Aynı konuların gelecek haftaki görüşmede de ele alınacağını belirten Pompeo, “Türkler’e Rus yapımı S-400 füzelerini almamalarını birçok kez rica ettik” dedi.

Amerikalı Bakan, Türkiye’nin Suriye’deki faaliyetleri hakkında da konuşurken, özellikle Menbiç’e atıfta bulundu ve “İki NATO üyesinin karşı karşıya kalabileceği bir risk ortamı oluşmasını istemiyoruz” dedi.

Pompeo, bu tür risklerin azaltılması için kendisinden önce Bakan olan Rex Tillerson döneminde bir çalışma grubu oluşturulduğunu ve bir “yol haritası” oluşturulduğunu ve “muhtemelen halen Türkiye’de olan ya da gelecek hafta Türkiye’de olacak olan bir grubun halen bu yol haritası üzerinde çalıştığını” söyledi.

Pompeo’ya ayrıca Türkiye’yi yeniden NATO ittifakına çekmek için nasıl bir strateji izlendiği soruldu. Bakan cevabında, Türkiye’nin halen bir NATO üyesi olarak üs kullandırma izni verdiğini hatırlattı ancak yine de Türkiye’nin “gidişatının yanlış yönde olduğunu söylemek yanlış olmaz” dedi.

Türkiye’ye S-400 sistemi almaması konusunda diplomatik baskıları sürdürdüklerini kaydeden Pompeo, “Türkiye’nin yeniden NATO’ya katılımını sağlamak dersem yanlış bir ifade kullanmış olacağım, çünkü Türkiye halen bir NATO üyesi” dedi ve Türkiye’yi yeniden NATO’ya geri getirmek için diplomatik çabaları yürüttüklerini dile getirdi.

PARTNERJet Li'nin son hali şaşırttıJet Li'nin son hali şaşırttı
Trump: “Kuzey Kore’den gelecek her türlü tehdide her zamankinden daha çok hazırız”Trump: “Kuzey Kore’den gelecek her türlü tehdide her zamankinden daha çok hazırız”
Trump Kuze Kore zirvesini iptal kararının ardından açıklamalarda bulunuyorTrump Kuze Kore zirvesini iptal kararının ardından açıklamalarda bulunuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

Meral Akşener aldığı duyumu açıkladı: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener aldığı duyumu açıkladı: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır

İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya, Türkiye konusunda ABD'ye meydan okudu: S-400'ler 2019'da teslim edilecek

Rusya, Türkiye konusunda ABD'ye meydan okudu: S-400'ler 2019'da teslim edilecek

ABD’den Türk şirketleri ve bir Türk vatandaşına yaptırım

ABD’den Türk şirketleri ve bir Türk vatandaşına yaptırım

Direksiyon başında Facebook canlı yayını yaparken kaza yaptı

Direksiyon başında Facebook canlı yayını yaparken kaza yaptı

Dünya merakla bekliyordu! Trump-Kim zirvesi iptal oldu!

Dünya merakla bekliyordu! Trump-Kim zirvesi iptal oldu!

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

Kuzey Kore nükleer deneme sahasını imha etti!

Kuzey Kore nükleer deneme sahasını imha etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.