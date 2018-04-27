Senato’da Türkiye Aleyhtarı Tasarı

İki Cumhuriyetçi ve bir Demokrat senatör, Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satışını engellemek için tasarı sundu. Cumhuriyetçi Senatörler James Lankford ve Thom Tillis’le Demokrat Senatör Jeanne Shaheen’in sunduğu tasarı, Türkiye’nin bu uçaklar için bakım yeri olma rolünün de durdurulmasını içeriyor. Amerika’nın öncülüğündeki çok uluslu Ortak Saldırı Uçakları programı kapsamında Türkiye’nin 100’ün üzerinde uçak satın alması öngörülüyordu.

Senatör Lankford tasarıyla ilgili açıklamasında, “Senatörler Shaheen ve Tillis, Amerika’nın Türkiye’yle hızla gerileyen ilişkilerini çözme konusunda Kongre’de benimle ve diğerleriyle titiz biçimde çalıştılar” dedi.

Lankford şunları kaydetti: “Dışişleri Bakanlığımızı ABD-Türkiye ilişkilerini geliştirmek için durmak bilmeyen çalışmalarından dolayı kutluyorum ancak Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan pervasız bir yönetim ve hukukun üstünlüğünün hiçe sayılması yolunda ilerlemeye devam ediyor. Erdoğan kendi gücünü pekiştirdikçe bireysel özgürlükler de giderek azalıyor ve Türkiye’nin stratejik kararları maalesef Amerika’nın çıkarlarıyla giderek daha fazla ters düşüyor. Bu unsurlar, hassas F-35 teknolojisi ve modern kapasitelerinin Erdoğan rejimine transferini giderek daha riskli hale getiriyor. Bunun da ötesinde, Türk hükümeti Rusya’ya giderek daha fazla yakınlaşıyor ve bu arada da masum bir Amerikalı rahip olan Andrew Brunson’ı hapiste tutarak onu siyasi müzakerelerde piyon olarak kullanıyor. ABD, Amerikan vatandaşlarının rehin alınmasını ödüllendirmez; tam tersine bu çeşit eylemlere bu tasarının yerine getireceği cezalandırıcı türden adımlarla yanıt verilecektir.”