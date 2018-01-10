Senato’dan Rusya Raporu

Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun Demokrat üyeleri tarafından hazırlanan bir raporda, Rusya, hem kendi topraklarında hem de yabancı ülkelerde demokrasiyi hedef alan sistematik saldırılar düzenlemekle suçlandı. Çarşamba günü yayınlanan raporda, Rusya'ya karşı önleyici strateji geliştirilmesi istendi. Bu stratejiye Beyaz Saray'ın önderlik etmesi gerektiği vurgulandı, ancak Donald Trump'ın bu tür bir liderlik göstermediğinin altı çizildi.

Amerika'nın Sesi'nin yayınlanmadan önce ulaştığı raporda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kremlin'in ülke dışında nüfuz alanını genişletmek için bir dizi yönteme başvurduğu; demokratik kurumları, Avrupa ile Amerika arasındaki ilişkileri zayıflatmak için mümkün olan her yolu denediği dile getirildi.

Aylarca süren araştırma sonrasında yazılan 206 sayfalık raporda Rusya'nın amacına ulaşmak için kullandığı yöntemler detaylı olarak anlatılıyor.

Putin'in "asimetrik silahları” arasında, askeri saldırılar, suikastler, dezenformasyon kampanyaları ve siber saldırılar sıralanıyor.