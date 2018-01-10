Senato’dan Rusya Raporu

Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun Demokrat üyeleri tarafından hazırlanan bir raporda, Rusya, hem kendi topraklarında hem de yabancı ülkelerde demokrasiyi hedef alan sistematik saldırılar düzenlemekle suçlandı. Çarşamba günü yayınlanan raporda, Rusya'ya karşı önleyici strateji geliştirilmesi istendi. Bu stratejiye Beyaz Saray'ın önderlik etmesi gerektiği vurgulandı, ancak Donald Trump'ın bu tür bir liderlik göstermediğinin altı çizildi.
Amerika'nın Sesi'nin yayınlanmadan önce ulaştığı raporda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kremlin'in ülke dışında nüfuz alanını genişletmek için bir dizi yönteme başvurduğu; demokratik kurumları, Avrupa ile Amerika arasındaki ilişkileri zayıflatmak için mümkün olan her yolu denediği dile getirildi.
Aylarca süren araştırma sonrasında yazılan 206 sayfalık raporda Rusya'nın amacına ulaşmak için kullandığı yöntemler detaylı olarak anlatılıyor.
Putin'in "asimetrik silahları” arasında, askeri saldırılar, suikastler, dezenformasyon kampanyaları ve siber saldırılar sıralanıyor.
Ukrayna'ya askeri müdahale, Karadağ'da darbe planlamak, Almanya, İngiltere ve Fransa'da dezenformasyon kampanyaları ve siber saldırılar düzenlemek, bu yöntemlere örnek uygulamalar olarak sıralanıyor.
Raporda, Rusya içindeki baskıcı rejime de dikkat çekiliyor. Putin'in, şantaj, terör ve savaş korkusu gibi unsurları kullanarak gücünü daha da arttırdığı, "askeri maceraperestlik ve yabancı ülkeleri hedef alan saldırgan tutumuyla” halkı Rusya'nın daha da güçlendiğine inandırdığı da raporda yer alan unsurlar arasında.
Raporda, Avrupa'daki ülkelerin hem ülke bazında hem de NATO gibi kurumlar aracılığıyla Rusya'ya karşı geliştirdiği stratejiler aktarılırken, Amerika'nın bu alanda çok geride kaldığına vurgu yapılıyor.
Raporda, bu konudaki eksiklikten Başkan Donald Trump doğrudan sorumlu tutuluyor. Trump'ın Rusya tehdidini anlamak ve karşı strateji geliştirmek konusunda ihmalkâr davrandığı dile getiriliyor.
Rapor, Rusya tehdidine karşı Amerika'da bütün ilgili devlet kurumlarının görev yaptığı bir "füzyon merkezi” oluşturulmasını öneriyor.
Amerikan Kongresi'ndeki çeşitli komisyonlar, Rusya'nın 2106 Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalesinin boyutlarını araştırıyor.
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