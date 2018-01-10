HABER

Senato’dan Rusya Raporu

10.01.2018 18:27 | Son Güncelleme 6 saat önce

Senato Diş İlişkiler Komisyonu’nun Demokrat üyeleri tarafından hazırlanan bir raporda Kremlin’in gücünü arttırmak için hem ülke içinde hem de dışında başvurduğu yöntemler sıralanıyor ve Rusya’nın bu tutumuna karşı önleyici strateji oluşturulması isteniyor.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun Demokrat üyeleri tarafından hazırlanan bir raporda, Rusya, hem kendi topraklarında hem de yabancı ülkelerde demokrasiyi hedef alan sistematik saldırılar düzenlemekle suçlandı. Çarşamba günü yayınlanan raporda, Rusya'ya karşı önleyici strateji geliştirilmesi istendi. Bu stratejiye Beyaz Saray'ın önderlik etmesi gerektiği vurgulandı, ancak Donald Trump'ın bu tür bir liderlik göstermediğinin altı çizildi.

Amerika'nın Sesi'nin yayınlanmadan önce ulaştığı raporda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kremlin'in ülke dışında nüfuz alanını genişletmek için bir dizi yönteme başvurduğu; demokratik kurumları, Avrupa ile Amerika arasındaki ilişkileri zayıflatmak için mümkün olan her yolu denediği dile getirildi.

Aylarca süren araştırma sonrasında yazılan 206 sayfalık raporda Rusya'nın amacına ulaşmak için kullandığı yöntemler detaylı olarak anlatılıyor.

Putin'in "asimetrik silahları” arasında, askeri saldırılar, suikastler, dezenformasyon kampanyaları ve siber saldırılar sıralanıyor.

Ukrayna'ya askeri müdahale, Karadağ'da darbe planlamak, Almanya, İngiltere ve Fransa'da dezenformasyon kampanyaları ve siber saldırılar düzenlemek, bu yöntemlere örnek uygulamalar olarak sıralanıyor.

Raporda, Rusya içindeki baskıcı rejime de dikkat çekiliyor. Putin'in, şantaj, terör ve savaş korkusu gibi unsurları kullanarak gücünü daha da arttırdığı, "askeri maceraperestlik ve yabancı ülkeleri hedef alan saldırgan tutumuyla” halkı Rusya'nın daha da güçlendiğine inandırdığı da raporda yer alan unsurlar arasında.

Raporda, Avrupa'daki ülkelerin hem ülke bazında hem de NATO gibi kurumlar aracılığıyla Rusya'ya karşı geliştirdiği stratejiler aktarılırken, Amerika'nın bu alanda çok geride kaldığına vurgu yapılıyor.

Raporda, bu konudaki eksiklikten Başkan Donald Trump doğrudan sorumlu tutuluyor. Trump'ın Rusya tehdidini anlamak ve karşı strateji geliştirmek konusunda ihmalkâr davrandığı dile getiriliyor.

Rapor, Rusya tehdidine karşı Amerika'da bütün ilgili devlet kurumlarının görev yaptığı bir "füzyon merkezi” oluşturulmasını öneriyor.

Amerikan Kongresi'ndeki çeşitli komisyonlar, Rusya'nın 2106 Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalesinin boyutlarını araştırıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

Kıdem tazminatına asgari ücret ayarı

Kıdem tazminatına asgari ücret ayarı

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Rusya'dan İdlib'le ilgili Türkiye'den kritik istek!

Son dakika! Rusya'dan İdlib'le ilgili Türkiye'den kritik istek!

Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

Eşcinsel imamdan çok tartışılacak öneri!

Eşcinsel imamdan çok tartışılacak öneri!

Suriye'de neler oluyor? Çok konuşulacak 'Türkiye sınırına geliyorlar' iddiası

Suriye'de neler oluyor? Çok konuşulacak 'Türkiye sınırına geliyorlar' iddiası

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Yüzyılın anlaşması' planı! Trump ile Suudi veliaht prens...

'Yüzyılın anlaşması' planı! Trump ile Suudi veliaht prens...

Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...

Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...

İngiliz okulunda kız öğrencilere 'kız' denmesi yasaklandı!

İngiliz okulunda kız öğrencilere 'kız' denmesi yasaklandı!

Sevgililer Gününde aldatıldı! Erkek arkadaşına kızıp bekaretini satışa çıkardı

Sevgililer Gününde aldatıldı! Erkek arkadaşına kızıp bekaretini satışa çıkardı

Şok görüntüler! Maaşına zam isteyen öğretmen gözaltına alındı

Şok görüntüler! Maaşına zam isteyen öğretmen gözaltına alındı

İsrailli bakandan skandal sözler: Daha çok Filistinli öldürmeliyiz

İsrailli bakandan skandal sözler: Daha çok Filistinli öldürmeliyiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.