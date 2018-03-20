Senatör Corker Afrin Operasyonunu Eleştirdi

Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Corker, Türkiye’nin Afrin operasyonunu eleştirdi. Corker, ABD yönetimine, “Türkiye’yi Suriye’de Amerika’nın IŞİD’e karşı savaşındaki ortaklarına saldırmaktan vazgeçirmesi” çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi senatör Corker Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin Afrin operasyonunun Amerika’nın IŞİD’e karşı savaşına zarar verdiğini savundu. Açıklamasında Corker şunları kaydetti:

“Türkiye’nin Afrin’i ele geçirmesi yerel ortaklarımızı IŞİD’e karşı mücadeleden çekmekte ve IŞİD’e karşı zorluklarla elde ettiğimiz kazanımları riske atmaktadır. Hükümet (ABD), Türkiye’yi ortaklarımıza karşı saldırıları durdurması konusunda zorlamalı ve IŞİD’e karşı yürütülen kampanyaya daha fazla müdahale edilmesine izin vermeyeceğini net olarak ifade etmelidir. Dünya Esad rejimi, İran ve Rusya’nın Suriye halkı üzerindeki tarif edilemez trajedilere neden olmasını hareketsizce izlerken, Türkiye’nin eylemleri de en basitinden devam eden acıları arttırıyor.”

Dün de Amerika Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Afrin’i ele geçirmesinin ardından bölgeden gelen haberlerden kaygı duyduklarını belirtmişti.