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Senatör Flake: Havana’daki Diplomatlara Saldırı Olduğuna Dair Kanıt Yok

07.01.2018 20:33 | Son Güncelleme 4 saat önce

Cumhuriyetçi Arizona Senatörü ve aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Jeff Flake, Amerika’nın Havana’daki diplomatlarının bilinmeyen bir silahla saldırıların kurbanları olduklarına dair kanıt bulunamadığını belirtti.

Cumhuriyetçi Arizona Senatörü ve aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Jeff Flake, Amerika'nın Havana'daki diplomatlarının bilinmeyen bir silahla saldırıların kurbanları olduklarına dair kanıt bulunamadığını belirtti.

Küba'yla ilişkilerin yumuşaması yönündeki politikaya uzun zamandır öncülük eden Flake, Associated Press Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Flake, Cuma günü Havana'da Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez dahil bir dizi üst düzey yetkiliyle görüşmeler yapmıştı.

Flake, Küba İçişleri Bakanlığı'nın Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın kendilerine ses dalgalarıyla yapılan saldırıya dair bir kanıt bulamadığını belirttiğini söyledi.

Flake, saldırı kelimesinin kullanıldığını ancak saldırı olduğuna dair de bir kanıt olmadığını vurguladı. Flake, "birşey oldu ama ne olduğunu bilmiyoruz, ancak Küba Hükümeti'nin burdaki diplomatlara saldırdığına dair bir kanıt yok” dedi.

Kübalılar, Flake'a FBI ajanlarının 4 kez Küba'ya geldiğini ve Amerikalı diplomatların maruz kaldığı gizemli hastalıkla ilgili bir ipucu bulamadıklarını söyledi.

Washington, Havana'daki 24 hükümet çalışanı ve eşlerinin evlerinde ya da kaldıkları otellerde hastalandıklarını belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bunların planlı saldırı olduğuna inandığını söylemiş ancak Amerika'nın bu saldırıların arkasında kimin olduğunu bilmediğini kaydetmişti.

Amerika birçok diplomatını Havana'dan çekmiş durumda. Washington birçok Kübalı diplomatı da Amerika'yı terketmesi için zorladı.

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