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#SenDeAnlat Nevşin Mengü: Türkiye'de taciz konusunda 'Aranmıştır bu' anlayışı var

18.01.2018 06:27 | Son Güncelleme 1 saat önce

Gazeteci-yazar Nevşin Mengü, Türkiye'de kadınların kendi yaptıkları bir şey yüzünden tacize uğradıklarını düşündüklerini ve bu konuda "kesinlikle konuşamadıklarını" söyledi. Mengü, Türkiye'de medyada tutunmak için ise "hırçın ve asabi" olmak gerektiğini belirtti.

Gazeteci-yazar Nevşin Mengü, Türkiye'de insanların kendi yaptıkları şeyler yüzünden tacize uğradıklarını düşündüğü için itiraf edemeklerini ve bunun "travması sonradan yaşanan" zor bir süreç olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'nin kadına yönelik taciz ve şiddetin azaltılmasına dair tartışmalara katkı yapmak amacıyla başlattığı haber dizisi kapsamında soruları yanıtlayan Mengü, Türkiye'de kadınların bu konuda konuşup konuşamadıkları sorusuna, "Kesinlikle konuşulamıyor" yanıtını verdi ve şöyle devam etti:

"Çünkü hala şöyle bir bakış açısı var: 'Aranmıştır bu'. İtiraf etmek istemiyor insanlar, çünkü kabahatin kendinde olduğunu düşünüyor. 'Benim yaptığım bir şey yüzünden taciz edilmişimdir' diye düşünüyor.

"Bir de taciz öyle bir şey ki; hele yakınınızdan - iş arkadaşınızdan, patronunuzdan - geliyorsa şöyle algılıyorsunuz: Yanlış anlamışımdır herhalde ben, öyle olmamıştır. Konduramıyorsunuz. Sokak tacizinde de böyle aslında.

"O zor bir süreç, sonradan travmasını yaşıyorsun… O bir şok anı, kalakalıyorsun. Sonrasında da bence insanların çoğu benim yanlış yaptığım bir şey yüzünden oldu bu diye düşünüyor ve insanların konuşmadığını düşünüyorum."

Gazeteciliğe Kanaltürk'te başlayan Mengü, bir dönem TRT Türk'ün Tahran muhabirliğini yaptı. Kısa bir süre önce CNNTürk ana haber spikerliği görevinden ayrılan Mengü, İran'da yaşadıklarını anlattığı "İnsanın Düşünmekten Canı Yanar Mı?" adlı bir kitap yayınladı.

'MEDYADA TUTUNMAK İÇİN HIRÇIN VE ASABİ OLMAK GEREK'

Mengü ayrıca bir kadın olarak gazeteciliğin hem stüdyoda hem de sahada zor olduğunu ve Türkiye'de medyada kadın olarak ciddiye alınmak için "hırçın ve asabi" olmak gerektiğini söyledi.

"Bir gazeteci, işini yapan biri olarak stüdyoya oturduğunuz zaman bir konuk ağırladığınız zaman öncelikle size bu da buraya gelmiş, süslenmiş, oturuyor diye bakıyorlar. Sizin sorduğunuz soruyu kale almıyor, dediğiniz şeyi duymazdan geliyor. Kendi bildiğini anlatmaya gelmiş. Çünkü sen onun gözünde, konuk gelen akademisyenin, siyasetçinin gözünde boyalı bir kızsın" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle senin kendini ifade etmen ve karşındaki konuğu maalesef bastırman, kendini ifade etmen gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye medyasında tutunmak istiyorsan bir kadın olarak hırçın ve asabi olman gerekiyor. Çünkü öbür türlü ciddiye alınmıyorsun.

"Şöyle bakılıyor: Bunun kocası vardır, yoksa da olsun bir kocası. Babası vardır, buraya da harçlığını almaya geliyordur nasılsa. Dolayısıyla bunun saçını yapalım, makyajını yapalım, oturtalım buraya, önüne yazanı okusun. Bakış açısı bu. Böyle olmadığını kanıtlamak için biraz sert ve belki erkeksi davranmak gerekiyor."

'EN ÇOK TACİZE ORTA DOĞU'DA UĞRADIM'

Mengü, kariyeri boyunca birçok kez tacize uğradığını aktararak, gazeteciliği bir kadın olarak hem sahada hem de stüdyoda yapmanın zor olduğunu belirtti.

Kendisinin tacizi en çok kadın ile erkeğin toplumsal hayatta keskin çizgilerle birbirinden ayrıldığı Orta Doğu ülkelerinde yaşadığını ifade eden Mengü, başından geçenleri şöyle anlattı:

"Örneğin, sene 2008, Gazze Savaşı sırasında bir Cuma namazı öncesi, röportaj yapmak üzere bir milletvekilini bekliyordum. Benim üstümde çelik yelek falan var, altımda da kot pantolon var.

"Cuma namazına gelen kalabalık tarafından çok yoğun tacize uğradım. Kameramanım ne yapacağını bilemedi. Dedim ki, hiçbir şey yapma, yapabilecek hiçbir şey yok. Çünkü o kitleyi alevlendirdiğin an işin Allah korusun toplu tecavüze dönme durumu olabiliyor. Onun haricinde İran'da seçim dönemi, mitingleri takip ederken sınırsız tacize uğradığımı söyleyebilirim."

Mengü, kadın ile erkeğin çok keskin çizgilerle toplumsal hayatta birbirinden ayrıldığı Orta Doğu ülkelerinde bu kadar tacize uğramasının nedenini ise "kadın kamusal bir yere girdiği zaman 'aranıyor herhâlde' diye anlaşılması" olarak tanımladı.

Mengü, sahadan sonra meslek hayatına stüdyoda devam ettiği dönemde de tacizlerden kurtulamamış. Bu kez yaşadığı tacizler, daha farklı boyutlara taşınmış:

"CNNTürk'te ana haberi sunmaya başladıktan sonra sosyal medyadan inanılmaz bir taciz oluyor. Ayrıca şöyle şeyler de oluyor: Her gün izleyen birtakım psikolojisi bozuk insanlar seni eşi zannetmeye başlıyor. Eşi zannedip kanalın kapısına dayanan oldu. Evin önünde bekleyenler olabiliyor, takip ediyorlar."

ALLAH'TAN KADINI KORUMA KANUNU VAR'

Mengü, kısa bir süre önce "kendisini karısı zanneden" ve yıllardır sürekli takip eden bir kişinin fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşarak ifşa etti.

Bu süreçte polisin kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Mengü, yasada "stalker" (bir kişiyi huzursuz edecek düzeyde ve düzenli olarak takip ve rahatsız eden kişi) konusunda bir boşluk olduğunu aktardı:

"Polis başından beri ne zaman arasam tacizci, burada bu kişi desem hemen geliyor elinden gelen işlemi yapıyor. Fakat 'stalking' ile ilgili yasada boşluk var, hiçbir şey yapamıyorlar. Beni orada tek kurtaran şey, kadını koruma kanunu oldu. Polis memurlarının da bana anlattığı, kadın olmasanız yapabileceğiniz hiçbir şey yok.

"Çünkü adam şunu diyebiliyor:

'Ben gazeteci olarak çok beğeniyorum, çok seviyorum, gidiyorum evinin önünde oturuyorum. Bir şey yapmıyorum ki, oturuyorum evinin önünde. Var mı?'

"Erkek olsam o da yok. Allahtan kadını koruma kanunu olduğu için polis harekete geçti, savcılık işlem yaptı."

Mengü, tacizcileri sosyal medyadan ifşa edilmesinin de etkili bir yöntem olduğu görüşünde:

"Tacizciler daha çok küçük kadınları, ne yapacağını bilemeyen, korkan kadınları taciz ederler. Onun için biraz sesini çıkartmak lazım açıkçası ve ifşa etmek lazım bu kişileri. Bakın bu kişi tacizcidir diye söylemek gerektiğini düşünüyorum."

'TÜRKİYE'DE AB REFORMLARIYLA VERİLEN HAKLAR GERİ ALINIYOR'

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) reformları kapsamında kadınlara yönelik bir dizi yeni hukuki düzenlemeye gittiğine dikkat çeken Mengü, özellikle 2013'ten bu yana hakların tek tek geri alınmaya çalışıldığını ifade etti:

"Şu anda tabii dili de, hareket biçimi de son derece maço olan bir iktidar var, Türkiye Cumhuriyeti'nde. Ve kadınlar da bu siyasi iktidardan nasibini alıyor gördüğümüz gibi. Örneğin Kadından Sorumlu Bakanlık'ın adı değiştirildi, Aile Bakanlığı yapıldı.

"Aile Bakanlığı da işi gücü bırakmış boşanmaların sayısı düşsün diye uğraşıyor. Fakat boşanmaların sayısı düşsün bakış açısı şu: Şiddete rağmen düşsün.

"Öncelik aile içi şiddeti önlemek değil. Öncelik boşanmayı engellemek. Dolayısıyla iktidarın ciddi bir perspektif değişikliği söz konusu. Ve bu değişiklik kesinlikle kadınların lehine değil."

Mengü, Türkiye'de şu anda "kadın hakkı, çocuk hakkı, hayvan hakkı konuşabilecek durumda olunmadığını" ve her şeyden önce Türkiye'de hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi gerektiğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
taciz Nevşin Mengü

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Okuyucu Yorumları 48 yorum
ALLAH belanızı versin nasıl saldıracağınızı bilmiyorsunuz İSLAM dinine ALLAH katında yaptığınızın karşılığını bulacaksınız şüphesiz...
@ottomansbozkurt Fetö islamı kullanıyor- yok hocamız İslama saldırmayın.... Fetö hainmiş yanıldık ama siz kafirsiniz islama saldırıyorsunuz. Allaha inanıyormusun inandığına eminmisin..!
Biri şuna sorsun : Cumadan çıkan yoğun kalabalığın içinde işin ne...?
@amir06 bende sana soruyorum ilk önce namaz kılıp sonra taciz etmek mi gerekiyormuş
Değil mi onlar herhan taciz ve tecavüz yapacak bir grup nerden çıkıyorlar.
Cami cemaatine iftira atarak, kendince gündem olmaya çalışan kötü bir spiker ve mesleğindeki başarısızlığını bu şekilde maskelemeye çalışıyor. Camiye giden adam inançlıdır, Allah acze ve celle'den merhamet ve mağfiret (bağışlanma) istemeye gider. Neden çıkar çıkmaz günah işlesin ki. Elbette insan gözleriyle tabiatı, eşyaları ve insanları inceler... Yani insan mı diye bakan gözleri kendine düşman gördüğü için kinini kusmuş. Nevşin, becerebiliyorsan işini yap ! Onu da beceremiyorsun zaten lütfen sus...
@ali_desideroo_1981 ALİ BEY SİZCE O CEMAATİN TACİZE VE TECAVÜZE UĞRAYAN ONLARCA ÇOCUK İÇİN BİR BAŞKALDIRI YAPMASI GEREKMEZ Mİ? K.S.S. HASTANESİNDE 18 YAŞ ALTI 115 KIZ HAMİLE OLARAK HASTANEYE GETİRİLİYOR VE YASAL OLARAK EMNİYETE İHBAR EDİLMESİ GEREKİYOR FAKAT İHBAR EDEN GÖREVLİLERİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLİYOR.ÖNCE İNSAN OLMANIN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMEK GEREKİR BENCE.YARIN CUMA NAMAZINDAN SONRA BİR CEMAAT BUNLAR İÇİN BİR İSYANA KALKMAYACAK ÇÜNKÜ BU REZALETLER NORMALLEŞTİ ARTIK BU İKTİDAR SAYESİNDE.ALİ BEY BENCE'' İNSANIN VİCDANI İNANÇLARININ ÖNÜNDE OLMALI.''SAYGILAR...
Helal olsun takdir ediyorum bu kadını . ne güzelde anlatmış içimizdekileri
CUMAYA GELENLER TARAFINDAN TACİZE UĞRAMIŞ VAY SAHTEKAR VAY CUMAYA GELENLER ARASINA SENİN ADAMLARIN GİZLENİP TACİP YAPMASINLAR. YOKSAM YOK.
Tam bir İslam düşmanı, zındık
kafayı kırmış bu rahatsız.o bana baktı bu bana bilmem ne yaptı diye hergün tacize uğradığını iddaa eden dikkat çekmeye çalışan kadınlardan sadece bir tanesi bu
abdesli abdesli sizi mi taciz ettiler çok ko ik
mükemmel bir analiz.iyi öğrenim görmüş bir kadının mükemmel tesbitleri.iyiki varsın mengü.
Ağzına sağlık cesur Kadın..
aptalca bir açıklama cumadan çıkanlar taciz etmiş karşı çıkarsa toplu tecavüz edilebilirmiş yahu be kadın biraz edep haya et budar şirretlik bu kadar adilik olurmu git reklamını başka mecralarda yap gündemden düşen bu tip basit kadınlar akıllara ziyan davranışlar sergileyerek gündeme gelme peşindeler
Seni seviyorum akıllı kadınsın
sebataist aileden geldiğinden bu tür çarpıklıklar sana normal. tanrın abd de birşeyler oluyor diye ortaya çıksan ne olacak. belçikada çocuk pornoculuğuna da deyinsene ama amaç belli mide bulandırmak. bak senin kimliğindede dini islam yazar çoğu kişidede ama yapılanlara bakınca bunu müslüman yapmaz dedirtiyorlar. onun için bu kara propagandadan vazgeç senin son kullanma tarihin geçti kaşarlaştın
BURADA İSLAM DİNİNE SALDIRI YOK , ANLAYIN BİRAZ NE DEMEK İSTEDİĞİNİ ...
@mufoto Sen bu kadını tanıdığından emin misin? Şimdiye kadar islam ile ilgili sözlerine bakınca anlarsın zaten islam düşmanı olduğunu ve şimdiki yazısında yine islamiyeti hedef aldığını.
düşün bunlar Allahtan korkuyor ya korkmasalardı tecavüz kesin olurdu. eşini karaçarşafa sokan zihniyetten diğer kadınlara sapkınlıktan başka da bişey beklenmez. adamlar açıkça söylüyor çarşaf giymezsen tecavüz bana hak diyor. kafaları böyle şeyinden işliyor. kadın olmak zor gerçekten
adam abdestini almış mübarek günde namaza gidiyor, seni neden taciz etsin. çok çok bölge kadınından farklı olduğun için yanından bakarak geçerler. ne tür bir tacize uğradın söyleseydin bari. baktılar mı? oranı buranı mı ellediler? birde gazze'de öylemi. hindistan olsa anlarım.
yaaniiiii namazla ne alakası var,tam bir islam düşmanısın
ya bi yürü git sende ,cuma namazına gelecek adam seni görünce taciz edecek sende aman karışma devam etsinler diyeceksin ,,olduuu bide iranda ,orada tacizin cezası idamdir biliyormusun sen ,,gündem olsun torbam dolsun
1- Taciz ve tecavüzde avrupanın çoğu ülkesinden ve amerikadan daha az bir orana sahibiz (Amerika bizim 4 katımız, 4'e bölüp kıyaslasan yine tur bindirir) 2-Türkiye'yi, sürekli Türk düşmanı kanalların çalışanının düşüneceği ve milliyetçi olacağına inanmıyorum ki şimdi ki yazısı da BBC 3- Kadın erkek eşit midir? Eşit ise kadın bakanlığı ne alaka? Eşit ise erkek bakanlığı da olması gerekmez mi? Eşitlikte kadın erkek ayrımı yoktur. 4- Alınan kadın hakları neler? Şuan Türkiye'de bana tanınıp kadına tanınmayan bir hak gösterebilir misiniz? Nasıl saldıracağını şaşırmış durumda olan bir insansınız
sövsen sövdün olacak taciz ettin olacak. art niyetle cuma namazındaki cemaat diye özellikle bahsediyor. bu dine saldırma politikalarından biri sadece. bu açıklamasıyla dikkat çekmek istemiş nevşin denen mezhebi geniş kadın. terbiyesizliği almış başını zaten gidiyor, çok namuslu, çok muhafazakarmış gibi taciz edildiğini iddia ediyor. Yalan söylemediğin ne malum. bu kadını zaten bilen bilir. fazla konuşmaya gerek yok. nerenin malı olduğu gayet aşikar.
HAVRA'DAN ÇIKARKEN TACİZE UĞRAMIŞ OLMAYASIN...SEN HİÇ BİR ŞEYİ DOĞRU HATIRLAMAMAKTA ISRAR EDİYORSUN. BİR İNSAN ÇUKUR OLUR AMA BU KADAR DA ESFELA SEFİLİNE DÜŞMEZ Kİ...ÜLKEMDEN DEFOL.....
cumaya giden kalabalık seni taciz etmiş.Bu su ana kadar duyduğum en komik söz. gündem olmak için başka yalan bulamamış geri zekalı. Sizin gibilerden bıktık artık.
AHİR ZAMANDA PEYGAMBERİMİZİ SEVİNDİREN EN İYİ ÜMMET TÜRKLERDİR. İSLAM SANCAĞINA SAHİP ÇIKAN BİZ DİNİNİ YAŞAYAN BİZ. ALLAH BATININ KÖPEĞİ OLAN ARAPLARI ISLAH ETSİN.
ÇAPTAN DÜŞÜNCE YALANCILIGA SOYUNDU SOYUNSAN DAHA FAZLA PRİM YAPARDIN
Helal olsun cuma dakilere
geriye dönüp şu kadının karekter ve paylaşımlarına baka bilirsiniz yalancımı doğrucumu iftiracımı teşvikçimi.
onlar pazar günü kliseye gelenlerdir. cumaya giden cuma vakti o işle ilgilenmez.
NEVŞİN NASIL SEPETLEDİLER AMA SENİ CNN DEN.BAYILDIM .HABERİ DUYUNCA
bu ne sanıyor kendini birisi suna söylesin bu şekilde reklam yürümez
Her kelimesi doğru..
Senin o mübarek yerde ne işin var
BU GIBILERİ ÇİN YAPILAN YORUM BİLE PİRİM DEMEKTİR.
KADIN ÖZEL VARLIKTIR İLK YARADILIŞTAN İTİBAREN AMA KIYMET BİLİNMEZ O DA AYRI BİR KONU İNSANIN YARADILIŞ GAYELERİNDEN BİRİ KURAN ÖYLE DİYOR YANİ YARADAN ÖYLE BUYURMUŞ İSTER İNAN İSTER İNANMA OKU KURAN I GÖRÜRSÜN
anlattıklarınızda dürüst olduğunuza eminin fakat işin acı yanı vurgulamaya çalıştığın insan topluluğu ve ülkelere benzemeye çalışan 97 yıl önce o kabuktan sıyrılan toplumun heves duymasıdır çünkü çevresel eğitim kültür görgü medeniyet çok önemli ! Bir toplum ne kadar bilinçsiz ve cahil bırakılırsa yönetilmesi o kadar kolay olur ! bizim toplumda dediğiniz Gazzeden veya İrandan aşağı kalır yanı yok bir yıl içinde 35 Çocuğa tecavüz edilmiş ( Bunlar devletin resmi kayıtlarına geçenler ve haber konusu olanlar ya yaşları 15 altı işte senin yaşadığın toplumun İrandan Gazzeden ne farkı var
vakıflarda yurtlarda tecavüze uğrayan erkek çocukları da var hatırlayın nesi garip geliyor size
Her namaz kılan kişi, hakiki anlamda gönülden Müslüman olsaydı Dünya dediğimiz yer cennet gibi bir yer olurdu. Kadının anlattıklarından hareketle neden onu İslamiyete karşı bir kişi gibi gösteriyorsunuz. İnsana verilen kıymet yok malesef aynı zamanda kadına da saygı da yok. Kılık kıyafeti biraz farklı görünce tahrik oluyorsan hani senin nefsin hani senin iraden nerede? Bu nefs ve irade ile Müslüman da olamazsın...
maalesef ön yargılı ırkçı mahlukatlar çok aziz nesinin ÜLKESİNDE
kendini nimetten mi sayıyorsun sen
aile bakanlığı, kadından sorumlu bakanlığın yerine değil sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunun yerine kurulmuştur
inanmayanlar hiç cumaya gitmemiş heralde. koyduğunuz ayakkabıyı bile çalıyorlar :))))))
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