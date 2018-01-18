SenDeAnlat - 'O gün ne giyiyordun?': Kadın mağdurları suçlayıcı soruya meydan okuyan sergi

"Benim suçum mu?" başlıklı sergide mağdurların tecavüze uğradığı sırada üzerlerinde olan kıyafetlerin benzerleri ve mağdurlardan notlar yer alıyor.

Molenbeek semtindeki sergi, cinsel şiddete dair farkındalık yaratma amacı taşıyor.

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