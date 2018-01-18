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#SenDeAnlat - 'O gün ne giyiyordun?': Kadın mağdurları suçlayıcı soruya meydan okuyan sergi

18.01.2018 14:44 | Son Güncelleme 2 saat önce

Tecavüz mağdurlarına karakolda ve mahkemede yöneltilen bu soruya, Brüksel'de açılan bir sergi meydan okuyor.

"Benim suçum mu?" başlıklı sergide mağdurların tecavüze uğradığı sırada üzerlerinde olan kıyafetlerin benzerleri ve mağdurlardan notlar yer alıyor.

Molenbeek semtindeki sergi, cinsel şiddete dair farkındalık yaratma amacı taşıyor.

Paylaşmak istediğiniz ve yayınlanması gerektiğini düşündüğünüz bir hikâyeniz varsa, siz de BBC Türkçe'nin #SenDeAnlat haber dizisi kapsamında hikâyenizi paylaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz taciz sergi kadın cinsel

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