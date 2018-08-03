Şengal katliamının 4. yılında Ezidiler: 'Binlercesi savaş ganimeti olarak Arap ülkelerindeki şeyhlere satılıyor'

Ezidi kadınların susmak yerine "doğup büyüdükleri toprakları canları pahasına savunmayı seçerek kendi Kadın Meclis'lerini oluşturdukları" belirtildi.

Açıklamada ayrıca binlerce Ezidi kadınının "savaş ganimeti olarak Arap ülkelerindeki şeyhlere satıldığı" iddia edildi.

Diyarbakır Sanat Sokağı'nda Dicle Amed Kadın Paltformu ve Özgür Kadın Hareketi tarafından gerçekleşen eylem ve basın açıklamasında Şengal katliamı, "21. yüzyılın en korkunç soykırımı" olarak adlandırıldı.

Katliamın yıldönümünde birçok yerde Ezidlier için eş zamanlı sessizlik eylemi yapıldı.

IŞİD'in 2014'te Irak'ın Musul kenti yakınlarındaki Şengal bölgesine ve Ezidi yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda binlerce kişi öldürüldü, 6 binden fazla kadın ve çocuk esir alındı. Diyarbakır'da Kadın Paltformu ve Özgür Kadın Hareketi, 3 Ağustos'un "Kadın Kırımı ve Soykırıma karşı Uluslararası Eylem Günü" ilan edilmesini istedi.

IŞİD'in Türkiye'de düzenlediği bombalı saldırılara da değinilerek "soykırım ve kadın kırımının" bir insanlık suçu olduğu vurgulandı.

Saldırıda katledilenlerin dışında yaklaşık 400 bin Ezidinin de göç ettiği tahmin ediliyor.

Ezidiler 3 Ağustos 2014'teki saldırıyı "73. ferman" olarak adlandırıyor.

IŞİD'in elinde hâlâ 3 binden fazla Ezidi kadın ve çocuğun esir olarak tutulduğu yolunda haberler var.

'IŞİD'in kaçırdığı oğlum çoğu gibi geri dönmedi'

Şengal'in Digure Köyü sakinlerinden ve Simoki aşiretinden olan Azam Xıdır da binlerce aile gibi bu saldırının acısını ömrünün sonuna kadar yaşayacak.

Azam Xıdır'ın 17 yaşındaki oğlu Sado Azam Xıdır da, örgütün kaçırdığı binlerce gençten biri.

11 kişilik ailesiyle birlikte Diyarbakır Ezidi Kampı'nda iki yıl kalan ve daha sonra Midyat Kampı'na nakledilen Azam Xıdır, ailesiyle birlikte Avusturalya'ya gitmek için gün sayıyor.

Azam, oğlu Sado'dan ise ümidi kesmiş durumda.

Telefonla görüştüğümüz Azam, kısa bir süre öncesine kadar Sado'nun geri döneceğine inandıklarını ama ortaya çıkan toplu mezar sayısının giderek artması üzerine ümitlerini kaybettiklerini söyledi: