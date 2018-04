Serdar: Avrupa'da İslamofobi güvenlik sorununa dönüşebilir

Türkiye'de insan hakları ihlalleri konusunda gerekli özeleştirinin yapıldığını, eksiklikler konusunda hükümete ikazlarda da bulunduklarını anlatan Serdar, "Bana 'hükümetin uygulamaları tamamen, her şey doğru diyebilir misiniz?' diye soruyorsunuz. Hayır biz eksiklikleri de ikaz ediyoruz" diye konuştu.

Hem olumsuz hem olumlu uygulamaların olduğu ülkeler incelenecek. İslam düşmanlığının, ötekileştirmenin marjinalleşmeye yol açıp, bunun bir güvenlik sorununa dönüşebileceği kaygısını taşıyor, bunun önlenmesi, dünya barışı, dünyanın güvenliği için bir tehdit oluşturmamasına odaklanıyoruz.

Almanya Türk nüfusun çok yoğun olarak yaşadığı bir ülke, buradan başlamamızın nedenlerinden biri de bu. Sonuçta Almanya da bunu bir sorun olarak görüyor, 2017 itibarıyla İslam karşıtlığı bazında ayrı veriler toplanmaya başlandı. İslam düşmanlığının nedenlerini araştırıp bunları ortadan kaldırmak için nasıl bir paydaşlık yapabileceğimizi bulmalıyız. Alman ve diğer ülke makamları, sivil toplum kuruluşları ile paydaşlığımız olacak.

Siz incelemelerde bulunmak için Almanya'dasınız, burada da dikkatler Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Daha çoğulcu, demokratik bir Türkiye'ye, hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının güçlendiği bir Türkiye'ye dönüş olabilecek mi? Bu inancı taşıyor musunuz?

Tüm samimiyetimle bunu söylüyorum, evet inanıyorum. AK Parti'nin siyasal programlarına baktığınızda iki şey, demokratikleşme ve ekonomik kalkınma ön plana çıkar. Mevzuatta çok önemli mesafeler alındı, bu mevzuatlar halen cari. Ancak Türkiye'nin yaşadığı süreçler var. Ben Avrupa Parlamentosu ve Birleşmiş Milletler insan hakları raporlarını değerlendirirken, Avrupalı dostlarımız, Batılı müttefiklerimize "Türkiye'nin demokratik süreçlerine sabır ve tahammül bekliyoruz" demiştim. Çünkü 15 Temmuz'u (darbe girişimini) hangi ülke yaşasaydı refleksleri çok daha şiddetli olurdu. Devlet kendisine ihanet içerisinde olan memurları soruşturmalara tâbi tutmak zorunda. Bu da Batı'dan çok eleştirildi. Ama bunun telafisini sağlayacak, Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu'nu kurduk. OHAL nedeniyle, insanların pratik hayatlarında çok önemli sıkıntılar olmasın diye azami gayret sarf ediyoruz. Bir takım eksiklikler, hatalar olur, önemli olan devletin telafi mekanizmalarını kurması. Bunlar geçecek, ama hâlâ devam eden operasyonlar var… Şu an FETÖ (Gülen yapılanması), DAEŞ (IŞİD), PKK/PYD, DHKP- C ile mücadele ediyoruz. Dört, beş terör örgütünün saldırısı altındaki bir ülkede her şeyin normal seyredebileceğini düşünebiliyor musunuz?