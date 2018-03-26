Sergey Skripal kimdir, nerelidir, kaç yaşında? | Sergey Skripal olayı nedir?

Sergey Skripal ile kızı Yuliya 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde kimyasal saldırıya uğramıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırının sinitr gazıyla düzenlendiğini söyleyip büyük ihtimalle Rusya’nın sorumlu olduğunu iddia etmişti.

RUSYA İÇİN TARİHİ KARAR



İngiltere ve Rusya arasındaki casus krizinde çok sayıda ülke Rusya'ya peş peşe sert adımlar atacağını duyurdu. ABD, 60 Rus diplomatı sınırdışı edeceğini açıklarken, 14 Avrupa Birliği ülkesi ve Ukrayna'dan da benzer kararlar geldi. Uluslararası ajanslar, gelişmeleri 'acil' koduyla dünyaya duyurdu.

RUSYA'DAN İLK TEPKİ



ABD ve 14 Avrupa ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı etmesinin ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'nin ikili ilişkilerde kalan küçük bir kısmı da yerle bir ettiğini söyleyerek, 'ABD sadece güçten anlar' ifadesini kullandı.

Öte yandan Rus Senatör Vladimir Cabarov da Washington'ın bu adımına karşılık olarak, Rusya'dan da en az 60 ABD'li diplomatın sınırdışı edileceğini söyledi.