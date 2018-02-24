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Seri katil diye tuttuğu adam sivil polis çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.02.2018 14:36 | Son Güncelleme

Rusya'da 22 yaşındaki bir adam ailesinin mirasını almak için anne baba ve kızkardeşini öldürtmeye karar verdi. Bunun için seri katil tutan adam kötü bir sürprizle karşılaştı. Seri katil diye tuttuğu kişi sivil polis çıktı.

Seri katil diye tuttuğu adam sivil polis çıktı!

Rusya’da 22 yaşındaki bir adam, zengin ailesinin mirasına konmak için kiralık katil tutmaya karar verdi. Ailesini öldürtmeye karar veren adam sonunda bir kiralık katil buldu. Ancak bu onun için sonun başlangıcı oldu.

Katile 10 yaşındaki kız kardeşi, annesi, babasını öldürülmesi için 200 bin lira teklif etti. Ancak katil diye tuttuğu kişinin sivil polis olduğundan haberi yoktu. Polis aileyle iletişime geçti. Anne ve babaya makyajla cinayet kurbanı süsü verildi. Fotoğraflar çekildi. Genç adam cinayet fotoğraflarını görmek için ‘kiralık katil’ ile buluşunca yakayı ele verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Seri katil polis

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