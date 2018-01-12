"Şeriat Polisleri" hakkındaki beraat kararı bozuldu

Almanya’da Federal Yargıtay, üzerinde "Şeriat Polisi" yazan turuncu yeleklerle Wuppertal sokaklarında devriye gezen 7 kişi hakkında 2016 yılında verilen beraat kararını bozdu. Karlsruhe’deki yargıçlar dosyayı yeniden görülmesi için Wuppertal Asliye Mahkemesi’ne geri gönderdi.

Yargıtay, gerekçe olarak yerel mahkemenin üzerinde İngilizce olarak "Shariah Police" yazan turuncu yeleklerin üniforma yasağını ihlal edip etmediğine dair hukuki açıdan hatalı bir değerlendirme yapmasını gösterdi. Mahkeme Başkanı Jörg-Peter Becker, Wuppertal yargıçlarının değerlendirmesinin birçok noktada çelişkiler taşıdığını ancak en önemli eksiğinin bu eylemin Müslümanlar üzerinde nasıl bir etki yarattığının hesaba katılmaması olduğunu belirtti.

Yargıç Becker, "Oyun salonunda bu kişilerin dikkate alınmaması ya da yoldaki gençler tarafından bekarlığa veda partisine katılan bir grup gibi algılanmalarının bir önemi yok. Asıl belirleyici olan eylemin hedef kitlesi olan Müslümanlar tarafından nasıl algılandığıdır" diye konuştu. Becker o nedenle davanın yeniden kapsamlı bir biçimde görülmesi gerektiğine hükmetti.