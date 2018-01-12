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"Şeriat Polisleri" hakkındaki beraat kararı bozuldu

12.01.2018 00:29 | Son Güncelleme 17 dakika önce

Almanya’da Federal Yargıtay, üzerinde "Şeriat Polisi" yazan turuncu yeleklerle Wuppertal sokaklarında devriye gezen 7 kişi hakkında verilen beraat kararını bozdu.

Almanya’da Federal Yargıtay, üzerinde "Şeriat Polisi" yazan turuncu yeleklerle Wuppertal sokaklarında devriye gezen 7 kişi hakkında 2016 yılında verilen beraat kararını bozdu. Karlsruhe’deki yargıçlar dosyayı yeniden görülmesi için Wuppertal Asliye Mahkemesi’ne geri gönderdi.

Yargıtay, gerekçe olarak yerel mahkemenin üzerinde İngilizce olarak "Shariah Police" yazan turuncu yeleklerin üniforma yasağını ihlal edip etmediğine dair hukuki açıdan hatalı bir değerlendirme yapmasını gösterdi. Mahkeme Başkanı Jörg-Peter Becker, Wuppertal yargıçlarının değerlendirmesinin birçok noktada çelişkiler taşıdığını ancak en önemli eksiğinin bu eylemin Müslümanlar üzerinde nasıl bir etki yarattığının hesaba katılmaması olduğunu belirtti.

Yargıç Becker, "Oyun salonunda bu kişilerin dikkate alınmaması ya da yoldaki gençler tarafından bekarlığa veda partisine katılan bir grup gibi algılanmalarının bir önemi yok. Asıl belirleyici olan eylemin hedef kitlesi olan Müslümanlar tarafından nasıl algılandığıdır" diye konuştu. Becker o nedenle davanın yeniden kapsamlı bir biçimde görülmesi gerektiğine hükmetti.

Wuppertal Asliye Mahkemesi o dönem yaşları 25 ile 35 arasında değişen söz konusu 7 kişi hakkında Kasım 2016’da beraat kararı vermişti.

Bu kişiler, Almanya’nın Wuppertal kentinde Eylül 2014’de üzerinde "Şeriat Polisi" yazan turuncu yeleklerle gece devriyesine çıkıp genç Müslümanları alkol kullanmamaları, bar ve oyun otomatlarından uzak durmaları konusunda uyarmıştı.

Kendini ahlak polisi ilan eden bu kişiler Almaya çapında büyük öfkeye yol açmıştı.

DPA, BD/DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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