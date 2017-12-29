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Seul “güvenli seksi teşvik etmek için” öğrencilere prezervatif dağıtacak

DÜNYA HABERLERİ | 29.12.2017 12:36 | Son Güncelleme 16 dakika önce

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Aralık (DHA) – Güney Kore'de Seul kent yönetimi "güvenli seksi teşvik etmek için” lise öğrencilerine prezervatif dağıtmayı, kent hizmet binalarında prezervatif satışı gerçekleştirmeyi planlıyor.

The Korea Times'da yer alan habere göre, okullardaki revirlerde prezervatif bulundurulması ve kamu binalarında otomatlardan satışının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Öte yandan, kent yönetiminin "2018-2022 İnsan Hakları Birincil Planı” kapsamına aldığı bu planlar bazı çevrelerin de tepkisini çekti.

Katolik bir seks eğitimi araştırma görevlisi, "Öğrencilerin ihtiyacı olan cinsel ilişkide korunma konusunda değil sorumluluk almak konusunda eğitimdir” dedi.

Bazı veliler de gençlere prezervatif dağıtmanın onlara "Daha fazla seks yapın” anlamına geleceği savıyla karşı plana çıktıklarını dile getirdiler.

Öneriyi Seul, Daegu ve Gwangju kentlerinde prezervatif otomatları yerleştiren Güney Koreli prezervatif üreticisi Eve Condom destekliyor. (Fotoğraflı)

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