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Seul Tarihi ‘Trump-Kim Jong Un Zirvesi’ İçin Harekete Geçti

17.05.2018 18:23 | Son Güncelleme

Güney Kore, ABD Başkanı Trump’la Kuzey Kore lideri Kim arasında planlanan görüşmenin yapılma ihtimalini arttırmak için Kuzey Kore’yle üst düzey görüşmeleri yeniden başlatmaya çalıştığını açıkladı

Seul Tarihi ‘Trump-Kim Jong Un Zirvesi’ İçin Harekete Geçti

Güney Kore, Amerika Başkanı Donald Trump’la Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında planlanan görüşmenin yapılma ihtimalini arttırmak için Kuzey Kore’yle üst düzey görüşmeleri yeniden başlatmaya çalıştığını ve Washington ile Pyongyang’la yakından iletişime geçeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama Kuzey Kore’nin gelecek ay yapılması planlanan görüşmeyi iptal edebileceği yönündeki tahdidin ardından Güney Kore Devlet Başkanlığı Ulusal Güvenlik Konseyi’nden geldi. Kuzey Kore, Güney Kore’yle üst düzey görüşmeyi Amerika-Güney Kore askeri tatbikatını gerekçe göstererek iptal etmişti.

Uzmanlar Kuzey Kore’nin diplomasi konusunda çok hızlı ilerleme niyetinde olmadığını düşünüyor.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi NSC’den yapılan açıklamada, çeşitli iletişim kanalları kullanılarak zirvenin başarılı olması için Amerika ve Kuzey Kore arasında yakın arabuluculuk yapılacağı kaydedildi.

Washington’da Başkan Donald Trump ise zirvenin iptaliyle ilgili bir bilgilendirme olmadığını kaydetti.

Trump, “birşey duymadık, birşey görmedik, ne olacağını göreceğiz” dedi.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da zirvenin olacağına dair yönetimin hala umutlu olduğunu kaydetti.

Sanders, Trump’ın çok zorlu müzakereler için hazır olduğunu kaydetti.

Kuzey Kore birinci dışişleri bakan yardımcısı Kim Kye Gwan ülkelerini köşeye sıkıştıracak nükleer silahlardan vazgeçilmesi konusundaki tek taraflı isteklerle müzakere etmekle artık ilgilenmediklerini söyledi. Bakan yardımcısı zirveye katılıp katılmayacaklarını değerlendireceklerini kaydetti.

Kuzey Kore resmi haber ajansı daha önce Amerika’nın bölgedeki askeri gücünün Kuzey Kore’ye yönelik nükleer saldırı amacı taşıdığını belirtmişti.

Güney Kore hükümetine göre Kim Jong Un Mart ayında ülkesini ziyaret eden Güney Kore heyetine tatbikatları anladığını belirtmiş ve yarımadada durumun iyileşmesiyle durumun değişeceğini umduğunu kaydetmişti.

Bazı uzmanlar Kim Jong Un’un çok çaba harcadığı nükleer programından vazgeçeceği konusunda şüpheli. Kuzey Kore Amerika’nın Güney Kore’den 28,500 askerini çekmediği müddetçe nükleer programından vazgeçmeyeceğini belirtmişti.

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