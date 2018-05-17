Seul Tarihi ‘Trump-Kim Jong Un Zirvesi’ İçin Harekete Geçti

Güney Kore, Amerika Başkanı Donald Trump’la Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında planlanan görüşmenin yapılma ihtimalini arttırmak için Kuzey Kore’yle üst düzey görüşmeleri yeniden başlatmaya çalıştığını ve Washington ile Pyongyang’la yakından iletişime geçeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama Kuzey Kore’nin gelecek ay yapılması planlanan görüşmeyi iptal edebileceği yönündeki tahdidin ardından Güney Kore Devlet Başkanlığı Ulusal Güvenlik Konseyi’nden geldi. Kuzey Kore, Güney Kore’yle üst düzey görüşmeyi Amerika-Güney Kore askeri tatbikatını gerekçe göstererek iptal etmişti.

Uzmanlar Kuzey Kore’nin diplomasi konusunda çok hızlı ilerleme niyetinde olmadığını düşünüyor.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi NSC’den yapılan açıklamada, çeşitli iletişim kanalları kullanılarak zirvenin başarılı olması için Amerika ve Kuzey Kore arasında yakın arabuluculuk yapılacağı kaydedildi.

Washington’da Başkan Donald Trump ise zirvenin iptaliyle ilgili bir bilgilendirme olmadığını kaydetti.

Trump, “birşey duymadık, birşey görmedik, ne olacağını göreceğiz” dedi.