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Seul'den Pyongyang'a üst düzey diyalog çağrısı

02.01.2018 09:21 | Son Güncelleme 3 saat önce

Güney Kore ikili ilişkileri düzeltme imkanlarını görüşmek üzere Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulundu.

Güney Kore hükümeti Kuzey Kore'ye önümüzdeki hafta üst düzey temsilciler arasında görüşme yapılmasını önerdi. Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung Gyon görüşmenin 9 Ocak'ta yapılabileceğini ve temaslar sırasında ikili ilişkileri düzeltme imkânlarının yanı sıra Kuzey Kore'nin Şubat ayında Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenecek olan Kış Olimpiyat Oyunlarına katılma konusunun da ele alınabileceğini söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de ikili ilişkilerin düzelmesinin Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili anlaşmazlığa çözüm bulunmasına bağlı olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'nin nükleer silahlanma programından vazgeçmemesi ve Güney Kore ile ABD'yi saldırmakla tehdit etmesi nedeniyle iki Kore devleti arasındaki gerginlik daha da artmıştı. Kuzey Kore Eylül ayında hidrojen bombası denemiş, Kasım ayında denediği uzun menzilli balistik füze ile de ABD'nin her noktasını vurabilecek güce eriştiklerini duyurmuştu.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un yeni yıl mesajında yeniden nükleer silahlara başvurma tehdidinde bulunmuştu. Seul yönetiminin ikili ilişkilerde yabancı devletlerden yardım istemekten vazgeçmesini isteyen Kim'in Kış Olimpiyatlarına heyet gönderebilecekleri şeklindeki açıklaması, Pyongyang yönetiminin diyaloğa hazır olduğu şeklinde değerlendirilmişti.

Koreler arasındaki son ikili görüşme bundan iki yıl önce yapılmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,rtre,dpa/AG, BK

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