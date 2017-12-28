HABER

Sevakin Adası anlaşmasının ardından Türkiye'den kritik iddialara yanıt

DÜNYA HABERLERİ | 28.12.2017 09:16 | Son Güncelleme 3 saat önce

Türkiye'den güvenlik tehdidi iddialarına yalanlama geldi. Sudan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında yapılan Sevakin Adası anlaşmasının Arap ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti sırasında yapılan Türkiye ile Sevakin Adası anlaşmasının Arap ülkelerinin güvenliğini tehdit ettiği iddialarına yönelik, Sudan'dan yalanlama geldi.

Sudan'ın Riyad Büyükelçiliği Basın Bölümü Sorumlusu El-Mutez Ahmed İbrahim, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Türkiye ile yapılan Sevakin Adası'ndaki limanın yeniden inşası anlaşmasının Arap ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediğini ve bunun Mısır-Sudan arasındaki Halayib ve Şelatin konusundaki anlaşmazlıkla ilgisinin bulunmadığını belirtti.

"SUDAN, TÜRKİYE'YE SARILIYOR"

İbrahim, Suudi Arabistan'ın Ukkaz gazetesinde yayımlanan "Hartum, Sevakin'i Ankara'ya veriyor. Sudan, Türkiye'ye sarılıyor" başlıklı haberde yer alan ifadelerin Sudan'a, ülke otoritesine ve bazı ülkelerle ilişki kurma hakkına hakaret olduğunu kaydetti.

Ukkaz gazetesindeki haberde yer alan "Türkiye'nin Afrika tamahı" ifadesini eleştiren İbrahim, "Gazete, habere Reuters ve Fransız haber ajansı AFP'yi kaynak gösteriyor. Söz konusu ajanslarda haberin ana metnini inceledim ancak 'tamah' kelimesine işaret eden herhangi bir ifade ya da bunda Arap ulusal güvenliğini tehdit eden herhangi bir durum göremedim" ifadelerini kullandı.

Sudan'ın, halkının yararını gözeterek dış ilişkilerinde dikkat ettiği üzere Arap ulusal güvenliğine zarar vermeden diğer ülkelerle barışçıl ilişkiler kurduğunu aktaran İbrahim, "Sevakin, Sudan'ın elinde. Başka bir kesimin değil." ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan'ın Ukkaz gazetesinde "Hartum, Sevakin'i Ankara'ya veriyor. Sudan, Türkiye'ye sarılıyor" başlığıyla yayımlanarak Reuters ve AFP'ye dayandırılan haberde, "Türkiye'nin Afrika'ya tamah ettiği, deniz yoluyla genişlemek istediği" yönünde ifadeler kullanıldı.

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti çerçevesinde önceki gün mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesinin ardından Hartum'da ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Gandur, basın toplantısında, Kızıldeniz'deki Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsis edilmesine ilişkin "Bölge olarak değil, Sevakin Adası yalnızca Türkiye'ye yatırım sahası olarak verilecek. Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, eski dönemlerde olduğu gibi hac yolculuğunun başlangıç yeri olan bu bölgenin hem ibadet içerikli hem de turizm amaçlı ortak bir yatırım alanı olarak değerlendirilmesini onaylıyor. Bu normal bir durum" değerlendirmesini yapmıştı.

"HARTUM'UN KAHİRE İLİŞKİLERİNİ GERGİNLEŞTİRMEK YERİNE GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞMA" ÇAĞRISI

Öte yandan, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani, Mısır'daki bazı basın organlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin geçen olumsuz değerlendirmelere karşı medya araçlarına "Hartum'un Kahire ilişkilerini gerginleştirmek yerine güçlendirmeye çalışma" çağrısında bulundu.

Kordofani, Sudan hükümetine yakın Şurug kanalındaki açıklamasında, Mısır medyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden dolayı Sudan'a hücumunu garip karşıladığını belirterek, bunun acınası bir durum olduğunu kaydetti.

Büyükelçi, "Sudan ve Mısır'ın çıkarı ilişkilerin güçlendirilmesinde. Birbirini karalamakta değil." ifadelerine yer verdi.

Mısır'daki bazı medya organlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin olumsuz değerlendirmeler yapılmış, Sudan Dışişleri Bakanı Gandur bunlara dair, "Maalesef Mısır medyasındaki bazı tepkileri izledik. Bu türden tepkilere çok şaşırdık. Belli ki ülkeler arasında ilişkiler nasıl yönetilir bundan hiç anlamayanlar var. Bu ziyaret başarılı olmasaydı, bu kadar ilgiye mazhar olmaz ve bu kadar gündeme gelmezdi." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Sudan Recep Tayyip Erdoğan Sevakin Adası

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e KHK sitemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e KHK sitemi

Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için bakın ne yapıyor

Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için bakın ne yapıyor

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

En düşük memur maaşı 2.857 lira

En düşük memur maaşı 2.857 lira

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 24 yorum
Arapları afrikalıları düşünen ama türk milletini düşünmeyen iktidardaki parti akp ne garip bir ülke olduk
@denizderya2017 sen bu dünyada olan bitenlere chp gözlüğü ile bakıyorsun sevda arap sevdası degil reisin sevdası dünya ve islam sevdası.
bazı kuş beyinliler o adanın askeri açıdan ne kadar önemli ve degerli oldugunuki anlamıyorlar. hala orasını bir tatil adası görecek kadar kör oluyorlar neden amarikanın türkiyede veya guatalamada 15 bin km uzaklıkda üstü var diye sorgulamıyorlar türkiyenin menfatine olan bir ada için fötö agzıyla yorum yapıyorlar.
@selcukhan71 amerikanın ekonomisi nerde seninki nerde dingil. saman ithal edip askeri üs açmaktan bahsediyor dengesiz
man adası yetmedi şirket kurmak için demekki :)
@djeren_soylu_2017 senin gibi küçük düşünenler 12 adaları yunanlılara peşkeş çekdi bu millet herşeyi ama herşeyi çok iyi biliyor.
@selcukhan71 18 ada 97 kayalık Tayyip Erdoğan zamanına Yunanlılar tarafından işgal edildi. Sana beyin transferi yapalım.
@selcukhan71 Ne yalakasın be. Konustugun kelimeler bile sana ait degil. Kendin ol ozenti olma
@selcukhan71 Ne yalakasın be. Konustugun kelimeler bile sana ait degil. Kendin ol ozenti olma
@selcukhan71 Kuzucuk, Ege adaları ne zaman Yunan işgaline geçti..?
Her kuşu gördük bir bu kaldı. Başımıza bu boş beleş insanları getirenlere selam olsun.
ışgal edilen adalara çözüm yok mu reiss
israil vaad edilen toprakları almak icin saldırılara yakında başlayacak ilk hedefleri mısır ı isgal edecekler sonrası ürdün arabistanın sınır kısımları suriye ve ırak büyük kenan ülkesi hayalleri altın hillalle durdurulma aşamsını görmiyen zavallılar a duyurulur..
@karpinli mısıra girmezler. ayrıca girmelerine de gerek yok. kurtulun artık ortaçağ zihniyetinden. bir ülkenin yönetimini ele geçirmek için göğüs göğüse mücadele yapmak gerekmiyor. mısırda verimli tarım arazilerini, sanayi fabrikalarını, enerji üretim tesislerini satın alırsın. medyayı elinde tutarsın, siyasilere rüşvet verirsin. hiç olmadı darbe yaptırırsın. kafanız basmıyor ki
Yine altında bir avanta vardır bu işin..bu yobaz akpkk lılar avanta varsa çinden alır gelir..oy veren sığırlarıda alkışlar...200000 zeytin ağacı olan ülkeyiz ve 70 bin zeytin ağacı olan tunustan zeytin yağı alacakmışız dün tayyip açıklamış..bu avantada kimin olacak göreceğiz..
@cem3506 Ringo senin kaçan bassaydi tunusdan alınan zeytin yagi siyasi olarak yunusa ekonomik destek olduğunu gorurdun kafa yokki oradan gelen yagmi Türkiye yı çevirecek yoksa Türkiye yağ bitmişti de bizimmi haberimiz yok
reis sudan sebeplerden dolayı sudana gitmiş..
Yaw bizden niye korksunlar ki? Biz bir türbesine sahip çıkamamış bir ülkeyiz.
Tayip Erdoğan döneminde Yunanlar 18 adamızı ve 97 kayalığımızı işgal etti. Bu olayı örtbas için bak ada aldık diyecek. Belkide 2019'da seçilemezse oraya yerleşecek. Çünkü artık Türkiye'de kalamaz.
@yaseminkurt Bu adalar nerede acaba kayalarda adanın üstünde sanırım bizlerde bu ülkede yaşıyoruz yunanlılara ada vermek mi yunanlılar ellerindeki adaları satmıyormu insanları sevmeyebiliriz ancak saygı gostermeliyiz
Sudana ADA için gitmişlerdir. Var bir keramet bu aralar ADA işinde....Bu ara moda bu.
zeytinyagı içinde tunusa gittiler..ihraç ettiğimiz her seyi ithal etmeye başladık ..hadi hayırlısı
Yandaş'a çok güzel iş ve çorba... Kaçak saray'ın yavrusu da adaya yapılır herhalde...
@hikmetgungor aslında ıyi olurdu unutmayın Dolmabahçe sarayı da yaptirana kalmadı orası TURKIYENIN
Diğer Haberler
İsrailli askerlerin gözaltına aldığı 16 yaşındaki Fevzi, kefaletle serbest!

İsrailli askerlerin gözaltına aldığı 16 yaşındaki Fevzi, kefaletle serbest!

Suriye'den Erdoğan'a: Akan masum kanların temel sorumlusu, her türlü terörist grubu destekliyor!

Suriye'den Erdoğan'a: Akan masum kanların temel sorumlusu, her türlü terörist grubu destekliyor!

Putin'den kanlı saldırı için son dakika açıklama

Putin'den kanlı saldırı için son dakika açıklama

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Bakan'a Noel hediyesi olarak at dışkısı gönderdi!

Bakan'a Noel hediyesi olarak at dışkısı gönderdi!

Sudan'dan Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız

Sudan'dan Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.