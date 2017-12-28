HABER

Sevakin hamlesi Mısır medyasında yankı uyandırdı

DÜNYA HABERLERİ | 28.12.2017 14:57 | Son Güncelleme 1 saat önce

Mısır'da bazı gazeteler Türkiye'nin Sevakin adımıyla ülkelerinin güvenliğini tehdit ettiğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'a yaptığı resmi ziyarette Sevakin Adası'nın imarı için anlaşmayı sağladı.
İki ülke arasında yapılan bu anlaşma Mısır basınında yankı uyandırdı. Mısır'ın darbe ile yönetime gelen Cumhurbaşkanı Sisi yanlısı medya anlaşmayı sert bir dille eleştirdi.

Türkiye'nin bu adımla Mısır'ın ulusal güvenliğini tehdit ettiğini yazan gazeteler, Mısır'a siyasi tuzak kurulduğunu da belirtti. Ülkede yayın yapan El Vatan gazetesinden yer alan analizlerde, Türkiye'nin Osmanlı günlerini arayarak bu adımları attığı vurgulandı. Söz konusu haberin başlığında, Erdoğan'ın ateşle oynadığı ifade edildi.

Sevakin Adası anlaşmasının ardından Türkiye'den kritik iddialara yanıt
Sevakin Adası nerede, önemi ne? İşte Erdoğan'ın istediği o yer
İşte Erdoğan'ın istediği Afrika'daki ada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sudan Recep Tayyip Erdoğan mısır Sevakin Adası sevakin

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

En düşük memur maaşı 2.857 lira

En düşük memur maaşı 2.857 lira

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

İşte FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar

İşte FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar

'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'

'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'

Okuyucu Yorumları 7 yorum
MAN adasına transfer dönemi bitti sekavan adasına başladı yoksa BOP’a eş başkanlık yapmış bir irade ve zihniyet antiemperyalist bir mücadele veremez. Sadece kendini kurtarmaya çalışır. Tarihte bir dönem emperyalizme taşeronluk yaptıktan sonra antiemperyalist olmuş ve ülkesini esenliğe çıkarmış tek bir lider örneği yoktur.
yarım akıllı mısırlılar bir müslüman toprağında bir müslümanı görmeye ne kadar tahammülsüzsünüz siz nasıl bir millet siniz
Ne oldu Amerika,Rusya yapınca tehdit değil dimi...
MAN adasına yerine dolarlar oraya transfer edilecek BOP’a eş başkanlık yapmış bir irade ve zihniyet antiemperyalist bir mücadele veremez. Sadece kendini kurtarmaya çalışır. Tarihte bir dönem emperyalizme taşeronluk yaptıktan sonra antiemperyalist olmuş ve ülkesini esenliğe çıkarmış tek bir lider örneği yoktur.
Tarihe sahip çıkmak tarihi eserleri onarmak gelecek nesilere saklamak iyi güzel hoş, Sudanla andlaşma iyi güzel, bide kendi eserlerimize bakalım Mardin de eski DARA YI IMAR EDIN, onlarca medeniyete başkentlik yapmış dara, dunyanın ilk hapishanesine sahip olan DARA. HASANKEYF SULAR ALTINDA KALDIMI KALACAKMI ONU IMAR EDIN, Kurtarın Dunya tarıhınde ilk hamam hasankeyfte inşa edilmiş deniyor ve hala var.
yakında bazı gazetelerin başlıgı şu olucak gibi Büyük arap ihaneti... Osmanlıyı hançerleyen araplar...Araplar fetöcümü...Chp ve arap ittifakı
iddaların ortaya çıkmasından sonra ada takıntısı başladı galiba
Diğer Haberler
Yemen'de savaş bitmiyor! Suudi Arabistan koalisyonundan yoğun bombardıman!

Yemen'de savaş bitmiyor! Suudi Arabistan koalisyonundan yoğun bombardıman!

Şaşırtıcı sayılarla 2017

Şaşırtıcı sayılarla 2017

Almanya 2018'e hükümetsiz giriyor

Almanya 2018'e hükümetsiz giriyor

İsrailli askerlerin gözaltına aldığı 16 yaşındaki Fevzi, kefaletle serbest!

İsrailli askerlerin gözaltına aldığı 16 yaşındaki Fevzi, kefaletle serbest!

Suriye'den Erdoğan'a: Akan masum kanların temel sorumlusu, her türlü terörist grubu destekliyor!

Suriye'den Erdoğan'a: Akan masum kanların temel sorumlusu, her türlü terörist grubu destekliyor!

Putin'den kanlı saldırı için son dakika açıklama

Putin'den kanlı saldırı için son dakika açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.