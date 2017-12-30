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Sevdiğiyle evlendiği için toplu tecavüze uğradı

DÜNYA HABERLERİ | 30.12.2017 15:00 | Son Güncelleme 1 saat önce

Pakistan'da bir kadın, ailesinden ve köyün önde gelenlerinden onay almadan evlendiği için toplu tecavüze uğradı. Gözaltına alınanlar arasında kadının iki erkek kardeşi de olduğu öğrenildi.

Sevdiğiyle evlendiği için toplu tecavüze uğradı

Olay, Pakistan'ın Hindistan sınırı yakınındaki Faisalabad kentinin Tandlianwala bölgesinde bir köyde meydana geldi. Pakistan gazetesi The Express Tribune'un haberine göre 19 yaşındaki kadın iki buçuk ay önce evlendi. Ancak kendi isteğiyle evlendiği için bu kararı kabul görmedi. Kadın daha sonra, 'geleneksel bir tören düzenlenebilmesi için' babası tarafından köyüne getirildi. Fakat bu sırada köyün ileri gelenleri tecavüz kararı almıştı; kadın köyüne döndüğünde alıkondu ve üç kişinin tecavüzüne uğradı.

İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanan kadın kaçmayı başararak yerel polise şikayette bulundu. Yerel polisin şikâyete başta dikkate almadığı öne sürülürken, sonuç olarak üç kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki iki erkek kardeşin tecavüz edenler arasında olup olmadığı bilinmiyor.

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi'de de geçen ay kendi istekleriyle evlenen 24 yaşındaki Abdül Hadi ile 19 yaşındaki Hasina Bibi akrabalarından izin almadıkları gerekçesiyle öldürülmüştü.

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tecavüz Pakistan toplu tecavüz

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