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Sevgililer Gününde aldatıldı! Erkek arkadaşına kızıp bekaretini satışa çıkardı

DÜNYA HABERLERİ | 10.01.2018 20:50 | Son Güncelleme 4 saat önce

23 yaşındaki Amerikalı Bailey Gibson, Sevgililer Gününde sevgilisini kendisini aldatırken yakalayınca inanılmaz bir karar aldı.

Sevgililer Gününde aldatıldı! Erkek arkadaşına kızıp bekaretini satışa çıkardı

Uzun süre yas tutan Nevadalı genç kadın, erkek arkadaşının beklemeye değmediğini fark edip çevresindeki insanların beklemediği bir düşüncenin içine girdi.

Gittiği Hıristiyan okullarında erkeklerle konuşması bile yasak olan ve dindar bir çevrede büyüyen genç kadın "Bekaretimi olabilecek en karlı biçimde kaybetmek istiyorum." dedi.

"SORUN ETMİYORUM, BENİM BEDENİM"

Bailey'in açıklaması ise şu oldu:

"Toplum beni sapkın olarak görse de, bunu sorun etmiyorum. Sonuçta bu benim bedenim. Bunny Ranch seks sayesinde yasal olarak para kazanmamı sağlayacak"

SEVGİLİLER GÜNÜNDE ALDATILDIĞINI ÖĞRENDİ

Bailey, erkek arkadaşının kendisini aldattığını sevgililer gününde öğrenmiş. Sonrası da malum; Bailey bir aracı buldu ve bekareti için verilen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğunu açıkladı. Olay ABD basınında geniş yer buldu.

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Genç kız bekaretini 9 milyon TL'ye sattı
'Bekaret testi kadınlık gururuna da bilimselliğe de aykırı'
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Anahtar Kelimeler:
ABD bekaret aldatma

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Bana göre adı her ne kadar bekaret satışı olsa da bu olay para karşılığı fuhuş tan başka bir şey değil. Adam sadece delip bırakacak mı sanki.!?
50 tl çalışır.
tipim değil
yirmim var gerçekten saol
buna nesfea aldırmıyacaksın
tiko 65 tl sicak para keş peşin
kamon beybi
önce test etmek lazım
param olsa da ben alsaaam
50 lira veriririm sabaha kadar ama ;)
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