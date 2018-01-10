Sevgililer Gününde aldatıldı! Erkek arkadaşına kızıp bekaretini satışa çıkardı

Uzun süre yas tutan Nevadalı genç kadın, erkek arkadaşının beklemeye değmediğini fark edip çevresindeki insanların beklemediği bir düşüncenin içine girdi.
Gittiği Hıristiyan okullarında erkeklerle konuşması bile yasak olan ve dindar bir çevrede büyüyen genç kadın "Bekaretimi olabilecek en karlı biçimde kaybetmek istiyorum." dedi.
"SORUN ETMİYORUM, BENİM BEDENİM"
Bailey'in açıklaması ise şu oldu:
"Toplum beni sapkın olarak görse de, bunu sorun etmiyorum. Sonuçta bu benim bedenim. Bunny Ranch seks sayesinde yasal olarak para kazanmamı sağlayacak"
SEVGİLİLER GÜNÜNDE ALDATILDIĞINI ÖĞRENDİ
Bailey, erkek arkadaşının kendisini aldattığını sevgililer gününde öğrenmiş. Sonrası da malum; Bailey bir aracı buldu ve bekareti için verilen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğunu açıkladı. Olay ABD basınında geniş yer buldu.
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