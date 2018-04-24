Sevgilisine işkence edip canlı yayın yaptı

Tayland'ın Bangkok kentinde kız arkadaşını dövüp işkence yapan adam olayı Facebook'tan canlı yayınladı. Kuldara Yeesaman adlı sevgilisini döven Chaichana Sirichat adlı adam polis tarafından tutuklandı.

25 yaşındaki kadın tüm vücudunda ciddi kesikler ve çürüklerle hastaneye kaldırıldı. Bir yatırım şirketini yöneten Taylandlı adamın borçları yüzünden bunalımda olduğu ve vücudunda aşırı derecede uyuşturucu olduğu için henüz düzgün bir şekilde sorgulanamadığı açıklandı.

"GİZLİ SEVGİLİN KİM?"

Videoda Sirichat'in sevgilisine, "Gizli erkek arkadaşın kim?" diye sorduğu ve öldürmekle tehdit ettiği duyuldu.