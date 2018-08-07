Sevgilisini ve doğmamış çocuğunu savaş baltasıyla öldürdü!

2015 Şubatında 34 yaşındaki sevgilisi Fabiana Palhares’i savaş baltasıyla döverek öldüren Brock Wall’un cezası sonunda belli oldu. 11 haftalık hamile kadını ‘kıskançlığı’ gerekçe göstererek katleden erkek, iki defa müebbet hapis cezası aldı. Cinayetten önce “Umarım düşük yaparsın. Bebek benden mi, değil mi, onu bile bilmiyorum!” diyen 38 yaşındaki katilin, en az 20 yılı hapishanede geçirmesi bekleniyor.

Duruşmada, Avustralya’nın Gold Coast bölgesinde yaşanan olayla ilgili birbirinden vahşi detaylar ortaya çıktı.

Bunlara göre; inşaatta çalışan Wall, olaydan birkaç gün önce sevgilisini nasıl öldüreceğini iş arkadaşlarına anlatarak övündü.

Şiddet eğiliminin artması üzerine, Palhares sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldı.

İki saat sonra gece olunca, Wall Palhares’in evine gizlice girdi. Canavara dönen adamı gören kadın, polis çağırdı.

Telefondan 20 dakika sonra olay yerine gelen polisler, Palhares’i ölüme yakınken buldular.

Ağır yaralı kadının karnına zıplandığı, kafasının da savaş baltasıyla ezildiği saptandı.

Evden bir blok ötede yakalanan Wall hemen tutuklandı.

Bütün bunları dinleyen Yargıç Ann Lyons, “Bu gerçekler korkutucu, dehşet verici, kâbustan çıkmış gibi” dedi.

38 yaşındaki katile iki kez müebbet hapis cezası vererek, en az 20 yılı hapishanede geçirmesini sağladı.



