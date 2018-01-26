Seyahat Yasağı: Bir Yıl Sonra

Başkan Donald Trump'ın bir başkanlık kararnamesiyle çoğu Müslüman ülkelerden gelen kişilere seyahat yasağı getirmesinin üzerinden bir yıl geçti. Trump'ın Beyaz Saray'a gelişinin hemen sonrasındaki hafta imzaladığı bu kararname, İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen'den oluşan 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye girmesini yasaklamayı amaçlamıştı. New York muhabirimiz Asli Pelit Brooklyn'de yaşayan ve yıllar önce Amerika'ya yerleşen Müslüman göçmenlere bu kararnameyi izleyen son bir yıl içinde hayatlarında değişiklik olup olmadığını sordu.

Cuma namazının ardından çoğunluğunu Yemenliler'in oluşturduğu cemaat, Brooklyn'in Atlantic Caddesi'nde sohbete daldı. Brooklyn'in bu mahallesi 50 yıldan bu yana Arap göçmenlerin yerleştiği bir bölge.

Yemenli Amerikalı Ali Abdül, "Düşünün bir daha annenizi, babanızı, kardeşinizi, ablanızı göremeyeceksiniz. Bir yandan da biliyorsunuz ki, onların hayatı tehlikede. Bence bu çok büyük bir insafsızlık,” diyor.

Üç yıldır iç savaş yaşayan Yemen, Başkan Trump'un seyahat yasağı listesinde yer alan ülkelerden biri. Yasağa gerekçe olarak "ABD'nin terör saldırılarından korunması” gösterilmişti. Yemen'de üç yıldır devam eden iç savaş yüzünden Amerikan büyükelçiliği kapanırken, bu ülkeden vize almak isteyenler komşu Cibuti'ye gitmek zorunda kaldı.