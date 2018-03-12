Seyran Ateş: Mücadelem ataerkillikle

Berlin'de kadın ve erkeklerin birlikte ibadet ettiği İbn-i Rüşd-Goethe Camii'nin kurucularından Seyran Ateş, DW'ye verdiği mülakatta, "kötü değil, gayet doğal bir şey" olduğunu söylediği cinsiyet eşitliği için mücadele ettiğini söyledi. "Kendisinden nefret eden kişiler arasında kadınların da olduğunu" belirten Ateş, mücadelesinin "İslam'a değil, kadınlara baskı ve ayrımcılık yapan ataerkilliğe karşı" olduğunu ve "şimdi her zamankinden daha fazla" mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Müslüman bir kadın hakları savunucusu ve avukat olan Ateş, kendisini tehdit eden kişilerin "İslam'ın yenilenmesini istemediklerini ve Kuran'ın çağa uygun biçimde okunmasını kabul etmediklerini" söyledi.

"Demokrasi değil şeriat istiyorlar"

Seyran Ateş, Almanya'ya Türkiye ve toplumunun büyük kısmı Müslüman olan diğer ülkelerden gelen göçmenlerin genellikle geldikleri ülkelerdeki kişilerden "daha muhafazakar" hale geldiklerini kaydetti.

Ateş, "Maalesef Almanya ve Avrupa'da Türkiye'den gelenlerin oluşturduğu ve Alman ya da Avrupa hukukunun kendileri için geçerli olmadığını düşünen paralel toplumlar var. Onların değerleri şeriatın değerleri. Ve yalnızca şeriatın ritüelleri değil, hukuki kısımları da. Demokrasi, bu insanların kabul etmediği bir şey" dedi. Alman siyasetinin buna rağmen "tüm görüşlerin temsil edilmesi" gerektiğini söylediğine atıfta bulunan Ateş, "Entegrasyon politikası işlemiyor ve bu aslında tamamıyla yanlış bir politika" şeklinde konuştu. Ateş, "hoşgörünün düşmanlarına hoşgörü gösterilmemesi" gerektiğini savundu.