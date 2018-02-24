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"Şeytan çıkarma" bahanesiyle cinsel tacizde bulunan rahip gözaltına alındı

24.02.2018 20:38 | Son Güncelleme

Napoli yakınlarındaki Casapesenna'da görevli 42 yaşındaki rahip Michele Barone, çok sayıda kişiye "ortaçağdan kalma vahşi şeytan çıkarma ayinleri" yapmakla ve niteliklicinsel tacizle suçlanıyor.

İtalya'da "şeytan çıkarma" ayini yapma bahanesiyle aralarında 14 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu kişilere cinsel tacizde bulunan bir rahip gözaltına alındı.

Napoli yakınlarındaki Casapesenna'da görevli 42 yaşındaki rahip Michele Barone, çok sayıda kişiye "ortaçağdan kalma vahşi şeytan çıkarma ayinleri" yapmakla ve ntelikli cinsel tacizle suçlanıyor.

Rahibin şeytan çıkarma bahanesiyle savunmasız durumdaki kişilere fiziksel ve cinsel tacizde bulunduğu, bir televizyon programının araştırmasıyla ortaya çıktı. Le Iene isimli programda, Barone'nin "şeytan çıkarma" ayini yaptığı kişilerden biri olan 14 yaşındaki kız çocuğunun kardeşinin ifadelerine yer verildi.

Programda "Arianna" takma adıyla anılan kardeşinin anlattıklarına göre, psikolojik sorunları olan 14 yaşındaki çocuk, anne-babası tarafından "tedavi ayini" için rahip Barone'ye götürülüyordu. Rahip de çocuğun devam eden tıbbi tedavisini sonlandırarak şiddet içeren şeytan çıkarma ayinleri uyguluyordu.

Çok sayıda kadına tacizde bulunmuş

Kardeşinin suistimal edilmesine itiraz eden Arianna da "şeytanla işbirliği yaptığı" gerekçesiyle uzaklaştırıldı. Arianna bu kez polise şikayette bulunsa da "Merak etme, kardeşin emin ellerde" yanıtını aldı.

Arianna'nın sonunda televizyon programına ihbarda bulunması üzerine ise skandal ortaya çıktı ve rahip, nitelikli cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Rahibin arkadaşı olan ve şikayeti dikkate almayan polis memuru ile kız çocuğunun anne-babası da ev hapsine alındı.

Yapılan incelemelerde rahip Barone'nin yalnızca 14 yaşındaki çocuğa değil, çok sayıda kadına da benzer şekilde tacizde bulunduğu belirlendi.

Savcılığın açıklamasına göre Barone kurbanlarından bazılarını soyunarak kendisi ve sevgilisiyle aynı yatakta uyumaya zorluyordu. Fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkları bulunan bir kadına da cinsel tacizde bulunarak karşı çıkması halinde "Meryem Ana, melekler ve azizler tarafından cezalandırılacağını" söylüyordu.

Şeytan çıkarmak için lisans gerekiyor

Savcı Maria Antonietta Troncone, "Don Michele Barone, piskoposluktan gerekli izni almaksızın, dini kurumların kural ve yönetmeliklerini ihlal ederek hareket ediyordu. Aralarında çocuk ve genç yaştakilerin de bulunduğu çok sayıda kadına ortaçağ yöntemleriyle gaddar şeytan çıkarma ayinleri yapıyordu" dedi.

Barone'nin bağlı olduğu piskoposluktan yapılan açıklamada da, rahibin tutuklanmadan önce dini görevlerinin askıya alınmış olduğu belirtildi ve "şaşkınlık ve ıstırap içindeyiz" denildi.

Katolik Kilisesi "şeytan çıkarma" ayinlerini tanıyor ancak bu ayinleri yönetebilmek için piskoposluktan "lisans" almış olmak gerekiyor. Vatikan tarafından onaylı Uluslararası Şeytan Çıkarıcılar Derneği'nin verilerine göre halen 240'ı İtalya'da olmak üzere 400 kadar lisanslı "şeytan çıkarıcı" rahip bulunuyor.

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