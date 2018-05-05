HABER

Sezai Temelli’nin pasaportuna el konuldu

05.05.2018 15:53 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin pasaportuna el konuldu.

Sezai Temelli’nin pasaportuna el konuldu

Brüksel'e gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen Temelli yurtdışına çıkamadı.Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmek için sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na gelen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konulduğu bildirildi.

Pasaport kontrolü sırasında polisin Temelli'nin yanına gelerek pasaportunun iptal olduğunu ve el konulacağını bildirdiği belirtiliyor.

Temelli'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "HDP Seçim kampanyasından Notlar 2: HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’ nin pasaportuna el konuldu, yurtdışına çıkamıyor..." denildi.

HDP 11 Şubat tarihinde Ankara'da topladığı 3'üncü Olağan Kongresi'nde Sezai Temelli'yi Pervin Buldan ile birlikte eş genel başkanlığına seçmişti. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Maliye Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Temelli eş genel başkanlığa seçilmeden önce HDP'nin Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı'ydı.

DW/EC,JD

©Deutsche Welle Türkçe

Gülen ile görüşen vekiller yeniden aday! Gülen ile görüşen vekiller yeniden aday!
Ege yine sallandı!Ege yine sallandı!
Akşener'den Bahçeli'ye: Eylemsiz doçent, yancı!Akşener'den Bahçeli'ye: Eylemsiz doçent, yancı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk doktor Mehmet Öz Trump'ın kurmayı oldu!

Türk doktor Mehmet Öz Trump'ın kurmayı oldu!

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Yemen'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sokotra uyarısı

Yemen'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sokotra uyarısı

ABD Başkanı Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in görüşecek!

ABD Başkanı Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in görüşecek!

Korkunç açıklama: Her 72 saatte bir çocuk cinsel istismara uğradı

Korkunç açıklama: Her 72 saatte bir çocuk cinsel istismara uğradı

PKK'lı teröristler tehdit etti: Sivil - asker ayırmadan hedef alacağız

PKK'lı teröristler tehdit etti: Sivil - asker ayırmadan hedef alacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.