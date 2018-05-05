Brüksel'e gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen Temelli yurtdışına çıkamadı.Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmek için sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na gelen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konulduğu bildirildi.

Pasaport kontrolü sırasında polisin Temelli'nin yanına gelerek pasaportunun iptal olduğunu ve el konulacağını bildirdiği belirtiliyor.

Temelli'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "HDP Seçim kampanyasından Notlar 2: HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’ nin pasaportuna el konuldu, yurtdışına çıkamıyor..." denildi.

HDP 11 Şubat tarihinde Ankara'da topladığı 3'üncü Olağan Kongresi'nde Sezai Temelli'yi Pervin Buldan ile birlikte eş genel başkanlığına seçmişti. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Maliye Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Temelli eş genel başkanlığa seçilmeden önce HDP'nin Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı'ydı.

DW/EC,JD

©Deutsche Welle Türkçe

