Sezaryen: Hayat mı kurtarır risk mi atar?

Türkiye de sezaryenin en yaygın olduğu ülkeler arasında. DSÖ ise zorunlu olmadıkça sezaryeni tavsiye etmiyor.Hangi ülkelerde sezaryen ile doğum yaygın?

Avrupa, Asya ve Amerika’nın birçok ülkesinde her dört çocuktan biri sezaryen ile dünyaya geliyor. Almanya’da doğumların üçte biri, Brezilya’da ise neredeyse her iki doğumdan biri sezaryen ile yapılıyor. Benzer bir oran Türkiye’de de gözlemleniyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) 2015 yılı verilerine göre, sezaryen ile doğum oranında Türkiye OECD üyesi 20 ülke arasında birinci sırada yer alıyor. Buna göre, Türkiye'de her bin bebekten 531'i sezaryen ile dünyaya geliyor. Sezaryen oranlarının Sahra Altı Afrika ülkelerinde çok düşük olduğu gözlemleniyor. Nijer, Çad, Etiyopya, Burkina Faso ve Madagaskar sezaryen ile doğum oranının en düşük olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Bu ülkelerde, bebeklerin sadece yüzde 2'si sezaryen ile doğuyor.

Sezaryen hangi durumlarda tavsiye ediliyor?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) doğumların yüzde 10 ile 15'inin sezaryen ile yapılması tavsiyesinde bulunuyor. Doğum sırasında yaşanan komplikasyonların engellenmesi için sezaryene başvurulabileceği, bu şekilde hayat kurtarılabileceği belirtiliyor. DSÖ tarafından 137 ülkede yapılan bir araştırma, bebeklerin nasıl dünyaya geldiğini karşılaştırıyor. Araştırma, bu ülkelerden sadece 14'ünde DSÖ’nün kıstaslarına uyulduğunu gösteriyor. Bu ülkeler arasında Ukrayna, Namibya, Guatemala ve Suudi Arabistan bulunuyor. Türkiye, Almanya, Mısır, ABD gibi ülkelerde ise gereğinden fazla sezaryen yapılıyor. Bu araştırma, doğum oranı yüksek olan ülkelerde, sezaryen oranının düşük olduğunu ortaya koyuyor. Bunun da maddi durum ile bağlantısı olduğu tahmin ediliyor. Sezaryen oranının düşük olduğu ülkeler, dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alıyor.