Shinmoedake Yanardağı patladı! Dumanlar 4 bin metreyi aştı

Japonya’da bulunan Shinmoedake Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Son yılların en yüksek püskürtmelerinin meydana geldiği volkanik patlamada, dumanların 4 bin 500 metreye ulaştığı ifade edildi.
Gazete Habertürk'ün haberine göre; Japonya Meteoroloji Ajansı, yanardağın yaklaşık 9 gün önce faaliyete geçtiğini ve patlamaların şiddetini artırdığını belirterek, dağa yakın yerlerde oturanları uyardı. Bölgede yoğun dumandan dolayı birçok uçuşun iptal edildiği dile getirildi.
Öte yandan, Japonya’da 11 aktif yanardağ bulunurken bunların 47’si izlenebiliyor. 2014 yılının eylül ayında Ontake Yanardağı’nda meydana gelen patlamada, 63 kişi hayatını kaybetmişti.
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