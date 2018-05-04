Siber saldırılar Türk-Yunan ilişkilerine zarar veriyor

Yunanlı uzmanlar önümüzdeki günlerde daha fazla saldırının olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.“Siber saldırılar, ilgili makamlar tarafından anında etkisizleştiriliyor. Bakanlığın web sitesi hiçbir zaman askıya alınmadı.” Bu kısa açıklama Perşembe günü Yunanistan Dışişleri Bakanlığının web sitesinde yer aldı. Peki, ne oldu da bakanlık böyle bir açıklama yaptı?

“Akıncılar” adındaki Türk hacker grubunun yaptığı açıklamaya göre grup, Çarşamba günü Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın web sitesine siber bir saldırı düzenlemiş ve yaptıkları işleri belgeleyen bir de video yayınlamışlardı. Bundan önce de Yunan haber ajansı AMNA da siber saldırıya uğramıştı. Saldırıyı şiddetli bir şekilde kınadığını belirten Yunanistan’daki gazeteciler sendikası ESIEA, basın özgürlüğü için komşuları Türkiye’de savaşan Türk gazetecilerle dayanışma içerisinde olduklarını açıkladı.

Yunanistan’da hizmet veren Skai TV televizyon kanalına konuşan Akıncılar hacker grubunun bir üyesi, saldırıların 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan Türk askerlerinin iade edilmemesine bir cevap niteliğinde olduğunu belirtti. Grubun üyesi, “Ulusal birliğimizi tehdit eden güçlere karşı aktifiz. Yunanistan şu andaki çizgisini sürdürmeye devam ettiği sürece biz de saldırılara devam edeceğiz” dedi. Saldırganların kimliği konusunda Yunanistan’da farklı söylentiler dolaşıyor. Konuyla ilgili DW’ye konuşan siyaset bilimci ve Yunanistan İçişleri Bakanlığının eski genel sekreteri Angelos Syrigos, “Bence bunlar sıradan vatandaş değiller. Daha ziyade Türk devletinin ajanlarılar. Bu gayet açık” dedi.