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Sibirya’da Düşen Helikopterde 18 Kişi Öldü

04.08.2018 19:14 | Son Güncelleme

Yetkililer, Mi8 tipi helikopterin havada bir başka helikopterle çarpıştığını açıkladı. İki helikopter de, başkent Moskova’nın 2 bin 600 kilometre kuzeydoğusundaki kutup bölgesinde, Vankor’dan kalkış yapmıştı

Sibirya’da Düşen Helikopterde 18 Kişi Öldü

Sibirya’da bir Rus helikopteri, kalkıştan hemen sonra düştü olayda çoğu petrol şirketi çalışanı 18 kişi hayatını kaybetti.

Eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerindeki sivil havacılık faaliyetlerini denetleyen havacılık komitesi, Mi8 tipi helikopterin havada bir başka helikopterle çarpıştığını açıkladı. İki helikopter de, başkent Moskova’nın 2 bin 600 kilometre kuzeydoğusundaki kutup bölgesinde, Vankor’dan kalkış yapmıştı.

Açıklamada kazaya karışan ikinci helikopterin hasarsız inmeyi başardığı belirtildi.

Helikopterler genelde alt taraflarına asılı kargo taşıyor.

Helikopterin işletmecisi olan UTair, düşen helikopterde 15 yolcu ve 3 kişilik uçuş ekibi olduğunu açıkladı. Rusya devlet petrol şirketi Rosneft, helikopterdeki kişilerin kendileriyle sözleşmeli olarak çalışan RN Vankor şirketinin işçileri olduğunu açıkladı.

UTair, özellikle eski Sovyetler Birliği cumhuriyetleri arasında faaliyet gösteren, Rusya’yla bu ülkeler arasında uluslararası uçuşlar düzenleyen ve Sibirya’daki petrol alanlarında da geniş bir helikopter filosuyla hizmet veren Rusya’nın en büyük hava taşımacılık şirketlerinden biri.

UTair şirketi, düşen helikopterin 2010 model olduğunu ve pilotlarının da 2 bin 300 saati kaptanın olmak üzere, toplam 6 bin saat uçuş deneyimi bulunduğunu açıkladı.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, uçak bakımlarının eksik yapılması ve pilot eğitimlerinin yetersizliği gibi sebeplerle çok sayıda ölümcül uçak kazası yaşandı. 1990 yılından bu yana da Rus hava taşımacılığı, güvenlik konusunda ilerlemeler sağlıyor.

Şubat ayında da Moskova’dan kalkan Saratov Havayolları’na ait bir Antonov An-148 tipi bir uçak kalkıştan 6 dakika sonra düşmüş ve uçaktaki 71 kişi hayatını kaybetmişti. Uzmanlar uçuş ekibinin ilgili ısıtıcı birimi açmayı becerememesi üzerine uçağın sistemlerinin hava hızını doğru okuyamadığını bunun da kazaya neden olduğunu açıklamıştı.

2012 yılında da yine Sibirya’da UTair’a ait ATR 72 tipi uçak buz çözme işlemi yapılmadan kalkması üzerine düşmüş ve uçaktaki 43 kişiden 33’ü hayatını kaybetmişti.

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