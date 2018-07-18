Sıcak Hava Zihinsel Yavaşlamaya Neden Olur mu?

Yaz mevsimi kendini iyice hissettirirken, sıcaklıkların giderek artması, özellikle yaşlılar ve küçük çocukların sağlığını riske atıyor. Öte yandan, sıcak hava dalgaları sadece yaşlıları ve çocukları değil gençleri de olumsuz etkiliyor. Yeni bir araştırma, sıcak havaya maruz kalan ve klimasız odalarda uyuyan üniversite öğrencilerinin bilişsel performanslarının düştüğünü ortaya koydu.

Sıcak hava kendinizi yorgun ve huysuz hissetmenize ve hatta riskli kararlar almanıza yol açabilir. Yeni bir araştırma, sıcaklığın zihinsel yavaşlamaya neden olduğunu da ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi’ne bağlı T.H. Chan Kamu Sağlığı Okulu’ndan araştırmacılar, Boston’daki bir sıcak dalgası öncesinde, sırasında ve sonrasında klimalı odada uyuyan 24 öğrenci ve klimasız odada uyuyan 20 öğrenciyle çalışmış.

Araştırmanın lideri Jose Guillermo Cedeno Laurent, ekibinin deney sırasında birçok etkeni izlediğini söylüyor: “Her 5 dakikada bir, odalardaki sıcaklık, nemlilik, karbon dioksit ve gürültü gibi çevresel etkenleri ölçtük. Ayrıca her katılımcıya, kalp atışlarını, terlemeyi ve uykuyu ölçebilen bir fiziksel eylem monitörü verdik.”