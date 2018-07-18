HABER

Sıcak Hava Zihinsel Yavaşlamaya Neden Olur mu?

18.07.2018 14:41 | Son Güncelleme

Yaz mevsimi kendini iyice hissettirirken, sıcaklıkların giderek artması, özellikle yaşlılar ve küçük çocukların sağlığını riske atıyor. Öte yandan, sıcak hava dalgaları sadece yaşlıları ve çocukları değil gençleri de olumsuz etkiliyor. Yeni bir araştırma, sıcak havaya maruz kalan ve klimasız odalarda uyuyan üniversite öğrencilerinin bilişsel performanslarının düştüğünü ortaya koydu

Sıcak Hava Zihinsel Yavaşlamaya Neden Olur mu?

Yaz mevsimi kendini iyice hissettirirken, sıcaklıkların giderek artması, özellikle yaşlılar ve küçük çocukların sağlığını riske atıyor. Öte yandan, sıcak hava dalgaları sadece yaşlıları ve çocukları değil gençleri de olumsuz etkiliyor. Yeni bir araştırma, sıcak havaya maruz kalan ve klimasız odalarda uyuyan üniversite öğrencilerinin bilişsel performanslarının düştüğünü ortaya koydu.

Sıcak hava kendinizi yorgun ve huysuz hissetmenize ve hatta riskli kararlar almanıza yol açabilir. Yeni bir araştırma, sıcaklığın zihinsel yavaşlamaya neden olduğunu da ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi’ne bağlı T.H. Chan Kamu Sağlığı Okulu’ndan araştırmacılar, Boston’daki bir sıcak dalgası öncesinde, sırasında ve sonrasında klimalı odada uyuyan 24 öğrenci ve klimasız odada uyuyan 20 öğrenciyle çalışmış.

Araştırmanın lideri Jose Guillermo Cedeno Laurent, ekibinin deney sırasında birçok etkeni izlediğini söylüyor: “Her 5 dakikada bir, odalardaki sıcaklık, nemlilik, karbon dioksit ve gürültü gibi çevresel etkenleri ölçtük. Ayrıca her katılımcıya, kalp atışlarını, terlemeyi ve uykuyu ölçebilen bir fiziksel eylem monitörü verdik.”

12 gün süren deney sırasında, klimasız öğrenci yurdundaki ortalama sıcaklık 26 derece ve klimalı yurttaki sıcaklıksa 21 derece civarında ayarlanmış.

Cedeno, “Sıcak dalgası sırasında klimasız odada kalan öğrencilerin bilişsel fonksiyonlarında ciddi bir bozulma olduğunu görmek bizi şaşırttı,” diyor.

Sıcak dalgasını klimasız odada atlatanlarda en çok dikkat çeken şey, çabuk karar almaları gereken durumlarda gecikmeli tepki vermeleri olmuş. Michigan Üniversitesi’nden psikolog Daisy Chang sıcaklığın riskli kararları nasıl etkilediğini araştırmış.

Chang, aşırı sıcaklığın tek etken olmadığını söylüyor: “Bu durumda çok sayıda başka etken devreye girebilir. Sıcaklığa maruz kalmak bu sonucu tek başına yaratmayabilir. Sıcaklık uyku kalitesini de etkilemiş olabilir. Daha az dinlenmiş olabilirler ve dolayısıyla enerjileri veya zihinsel kapasiteleri ya da odaklanma yetileri azalmış olabilir.”

Öte yandan, klimasız yurttlarda kalan öğrencilerin vantilatörler ve sokak gürültüsünden dolayı daha sık uyandıkları da görülmüş.

Ayrıca bilişsel yeteneği olumsuz etkileyebilen karbondioksitin klimalı odalarda daha fazla birikmesine rağmen, serin odalardaki öğrencilerin daha iyi uyuduğu gözlemlenmiş.

Cedeno’ya göre bu sonuçlar, sıcaklığın insanları nasıl etkilediğini anlamanın çok önemli olduğunu ortaya koymuş: “Sıcak dalgalarının hepimizi etkilediğini gördük. Bu etkiler, genç ve sağlıklı üniversite öğrencilerine kadar uzanıyor. Ve sıcaklığın bu gençlerin bilişsel fonksiyonlarını ciddi oranda etkilediğini gördük.”

Bu, asgari risk taşıdığı düşünülen nüfusun bile sıcaklıktan etkilendiğini ortaya koyan ilk araştırmalardan biri. Küresel ısınmayı göz önüne alınırsak, bu tip çalışmaların çoğalmasını bekleyebiliriz.

PARTNERSınır tanımıyorlar! Çok şaşıracaksınızSınır tanımıyorlar! Çok şaşıracaksınız
18 Temmuz Çarşamba Gününden Fotoğraflar18 Temmuz Çarşamba Gününden Fotoğraflar
Bu karar ABD ile ilişkileri gerebilir! Tutuklu rahip hakkında karar verildi!Bu karar ABD ile ilişkileri gerebilir! Tutuklu rahip hakkında karar verildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

İlginizi Çekebilir

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Irak'ta büyük isyan! Halk sokaklara döküldü

Irak'ta büyük isyan! Halk sokaklara döküldü

ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!

ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elektronik kelepçesini kırıp bir haftada üç kişiyi öldürdü

Elektronik kelepçesini kırıp bir haftada üç kişiyi öldürdü

Son dakika... Kıbrıs açıklarında facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika... Kıbrıs açıklarında facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bu karar ABD ile ilişkileri gerebilir! Tutuklu rahip hakkında karar verildi!

Bu karar ABD ile ilişkileri gerebilir! Tutuklu rahip hakkında karar verildi!

Herkese böyle patron lazım! Yürüyerek işe gelen çalışanına öyle bir jest yaptı ki....

Herkese böyle patron lazım! Yürüyerek işe gelen çalışanına öyle bir jest yaptı ki....

Üç evladının kurbanı oldu! Satanist kardeşler kan döktü!

Üç evladının kurbanı oldu! Satanist kardeşler kan döktü!

Kıskançlık yüzünden kana buladı! Eski sevgili öyle bir intikam aldı ki...

Kıskançlık yüzünden kana buladı! Eski sevgili öyle bir intikam aldı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.