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Sıcaklık 50’ye Yaklaştı Suda Ölümler Arttı

12.07.2018 14:16 | Son Güncelleme

Güneydoğu’da havaların aşırı derecede ısınmasıyla ölümler arttı. Ölenlerin çoğu serinlemek için sulama kanallarına giren çocuklar

Sıcaklık 50’ye Yaklaştı Suda Ölümler Arttı

Kent merkezindeki termometreler 47 dereceyi gösteriyor. Çekimleri tamamlayıp arabaya bindiğimizde ısı 48’e yükselmişti. Diyarbakır bölgenin en sıcak illerinden olarak bilinse de, ısı son yıllarda bu kadar yükselmemişti.

Havaların ısınması günlük hayatı da etkiliyor. Evinde ve işyerinde klima olanların, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor. Olmayanların tercihi ise parklar. Günün en sıcak saatlerinde parklara gelen Diyarbakırlılar, ağaç gölgesinde zaman geçiriyor. Arkadaşlarıyla birlikte bir ağacın gölgesine sığınan Hasan Fidan, imkânsızlıktan yakınıyor. Fidan, “Zorla idare ediyoruz, oradan oraya gidiyoruz. Havuz yok su yok. Sanki köy gibi. Köylerde bile daha çok imkân var” dedi.

,Evinde klima olmadığı için parka sığınan Mehmet Tunçok ise şöyle konuştu: ”Sıcaklardan parklara giderek korunuyor, serin oluyor. Klimalı evlerde iyi ama olmayanlar benim gibi parklarda geziyor”

Kent halkının sıcaklardan korunmak için sığındığı yerlerden biri de Sur dipleri. Sur, gölge yapmaya başladığı saatlerden itibaren, özellikle yaşlıların akınına uğruyor. Sur diplerinde toplanan yaşlılar, gece saatlerine kadar burada zaman geçiriyor.

Sıcaklar karanlık çöktükten sonra da etkisini hisettiriyor. Parklar karanlık çöktükten sonra dolup taşıyor. Kimi tek başına, kimisi çocuklarıyla birlikte parklara akın ediyor. Çocuklar eğlenirken aileleri de serinliğin tadını çıkarıyor.

Parka gelenler arasında Suriyeli bir genç te var. Evinde klima olmadığını söyleyen Suriyeli genç, “Burada hava çok sıcak. Bu saate kadar çalışıyoruz, hava çok sıcak. Biraz zorlanıyoruz. Gençler idare edebilir ama yaşlılarımız zorlanıyor” diye konuştu.

Sıcaklardan en çok etkilenenler arasında çocuklar da var. Çocuklar serinlemek için bulabildikleri her su kaynağını değerlendiriyor. Kentin Suriçi bölgesinde kalan tarihi Anzele çeşmesi de bunlardan biri. Çeşmenin önündeki havuzda yüzmek yasak. Ancak yasağı dinleyen yok. Çocuklar havuz çevresini plaja çevirmiş durumda. Kimisi yüzüyor, kimisi güneşleniyor. Havuzun derin olmaması nedeniyle boğulma riski yok. Ancak çocukların hastalık kapma riski bulunuyor. Hastane kaynakları, sıcağa bağlı hastalıkların arttığına dikkat çekerek, bulaşıcı hastalıklar, enfeksiyon, tansiyon ve şeker yükselmelerine karşı insanları uyardı. Uzmanlar, hijyen olmayan sularda yüzen çocukların hastalık kapma riskinin yüksek olduğuna vurgulayarak, ailelerin de uyardı.

Sıcaklıkların artması beraberinde boğulma olaylarını da getiriyor. Özellikle kırsal kesimlerde serinlemek için sulama kanallarına giren çocukların ölüm haberleri peş peşe geliyor. Mayıs ayından bu yana bölgede, en az sekiz çocuk, serinlemek için girdikleri sulama kanalı ya da göletlerde boğuldu.

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