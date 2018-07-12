Sıcaklık 50’ye Yaklaştı Suda Ölümler Arttı

Kent merkezindeki termometreler 47 dereceyi gösteriyor. Çekimleri tamamlayıp arabaya bindiğimizde ısı 48’e yükselmişti. Diyarbakır bölgenin en sıcak illerinden olarak bilinse de, ısı son yıllarda bu kadar yükselmemişti.

Havaların ısınması günlük hayatı da etkiliyor. Evinde ve işyerinde klima olanların, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor. Olmayanların tercihi ise parklar. Günün en sıcak saatlerinde parklara gelen Diyarbakırlılar, ağaç gölgesinde zaman geçiriyor. Arkadaşlarıyla birlikte bir ağacın gölgesine sığınan Hasan Fidan, imkânsızlıktan yakınıyor. Fidan, “Zorla idare ediyoruz, oradan oraya gidiyoruz. Havuz yok su yok. Sanki köy gibi. Köylerde bile daha çok imkân var” dedi.

,Evinde klima olmadığı için parka sığınan Mehmet Tunçok ise şöyle konuştu: ”Sıcaklardan parklara giderek korunuyor, serin oluyor. Klimalı evlerde iyi ama olmayanlar benim gibi parklarda geziyor”

Kent halkının sıcaklardan korunmak için sığındığı yerlerden biri de Sur dipleri. Sur, gölge yapmaya başladığı saatlerden itibaren, özellikle yaşlıların akınına uğruyor. Sur diplerinde toplanan yaşlılar, gece saatlerine kadar burada zaman geçiriyor.