Şiddete Karşı Dansla Terapi

Diyarbakır’daki bu salonda toplanan grup eğitmenler eşliğinde, değişik figürler sahneliyor. Uzaktan bakıldığında dans kursu gibi görünüyor. Yapılan hareketler dans figürleri, ancak etkinlik sadece dans kursu değil. Bu bir dansla psikolojik terapi.
Diyarbakır’daki Tango Med Dans ve Spor Derneği tarafından hayata geçirilen dansla terapi projesi, bölgede şiddet sonucu travma yaşayanlara yönelik bir çalışma. Amaç travmayla dans yoluyla baş etme. Dernek bu amaçla dünyaca ünlü İtalyan Yaratıcı Hareket ve Dans Terapistleri Tiziana Giansante ve Marcia Plevin ile anlaştı. İlk önce Giansante kente gelerek eğitimlere başladı.
Eğitimlere katılanlar travma yaşayanlar değil, onlara terapi yapacak uzmanlar. Beş gün süren eğitimlerin son gününde ise söyleşi düzenlendi. Halka açık söyleşide, dansın terapideki önemi anlatıldı.
Hem dans eğitime, hem söyleşiye katılan Psikiyatri Uzmanı Ayfer Apaçık, dansla terapinin travmanın süreğen olduğu Güneydoğu için önemli olduğunu söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Apaçık; “Sadece şiddet değil süreğen travmanın olduğu bir coğrafyada her şey söze dökülmüyor maalesef. Söze dökecek hem motivasyon olmuyor, hem böyle bir kelime bulunmuyor. Şöyle bir durum var, bedenimiz sürekli kayıt tutuyor. Bize ati olan ve bizden önceki kuşaklara ait kayıtlar. Böyle bir eğitim çalışması, zihnin unuttuğu, sözün dile getiremediği, bedenin dile getirebileceği şeklinde bir program oluşturabileceği için bence çok kıymetli bir çalışma olacak. Özellikle bizim gibi söze dökmenin çok kısıtlı olduğu toplumlarda, beden terapisi çok önemli bir terapi” dedi.
Psikiyatri Uzmanı Dr. Naci Odam ise terapinin amacının bedeni konuşturmak olduğu görüşünde. Odam, ”Bedenimizin bloke olmuş taraflarını açmak aslında. Bir şekilde beden ifadesiyle bir yol çizmek. Kimisi omuzlar çökük yürür, yüzü asıktır, bedenin aldığı bir şekil vardır. Bunu açınca bu duygulara yansır. Sadece bir dans edeyim rahatlayayım yöntemi değil. Beden hareketleriyle tedavi etmek. Nasıl ki konuşuyoruz, aslında bedenimizle konuşuyoruz. Beden sürekli konuşur. Bedeni konuşturarak iyileşme yöntemidir bu” diye konuştu.
Tango Med Dans ve Spor Derneği Başkanı Kemal Işık hedef kitlelerinin travma yaşayanlarla birlikte, hastalar da olduğuna dikkat çekti. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Işık, “Diyarbakır’da özellikle çeşitli sebeplerden şiddete uğramış, her türlü şiddet, aile içi şiddet, olaylardan zarar görmüş çocuklar, kadınlar ya da bunlar dışından hastalar yaşlılar ve bedeni bloke olmuş kişiler başta olmak üzere bir proje yapmaya karar verdik. Yaratıcı hareketin iyileştirici yönünü düşünerek böyle bir proje yapmaya karar verdik. Biz bu alanda eğitimli insanlar olduktan sonra bütün hastanelerde yaratıcı hareket ve dansı sanat terapisi adı altında biz, onkoloji ünitesindeki kanserli hastalardan tutun da, diğer hastalara kadar, hastanelerde kullanabileceğiz, milli eğitim kurumlarında özel sorunlar yaşan çocuklarla. Öte tarafta bölgede yaşana malum olaylardan sonra yaşanan travmalar yaşayan çocuklar, kadınlar yetişkinler, hepsiyle ilgili çalışma yürütecek donanıma sahip olacağız. O insanların kendini ifade edebileceği daha farklı yollar bulabilecekler” şeklinde konuştu.
Türkiye’de daha önce sadece Bilgi Üniversite’nde düzenlenen bu etkinliğin ikincisi Diyarbakır’da düzenleniyor. Etkinliğin Eylül ayında düzenlenecek ikinci bölümünden sonra katılımcılara Yaratıcı Hareket ve Dans Terapisti sertifikası verilecek. Böylece Diyarbakır, herhangi bir olaydan sonra travma yaşayanlara, dansla, destek olabilecek bir kadroya sahip olacak.
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