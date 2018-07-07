Şiddete Karşı Dansla Terapi

Diyarbakır’daki bu salonda toplanan grup eğitmenler eşliğinde, değişik figürler sahneliyor. Uzaktan bakıldığında dans kursu gibi görünüyor. Yapılan hareketler dans figürleri, ancak etkinlik sadece dans kursu değil. Bu bir dansla psikolojik terapi.

Diyarbakır’daki Tango Med Dans ve Spor Derneği tarafından hayata geçirilen dansla terapi projesi, bölgede şiddet sonucu travma yaşayanlara yönelik bir çalışma. Amaç travmayla dans yoluyla baş etme. Dernek bu amaçla dünyaca ünlü İtalyan Yaratıcı Hareket ve Dans Terapistleri Tiziana Giansante ve Marcia Plevin ile anlaştı. İlk önce Giansante kente gelerek eğitimlere başladı.

Eğitimlere katılanlar travma yaşayanlar değil, onlara terapi yapacak uzmanlar. Beş gün süren eğitimlerin son gününde ise söyleşi düzenlendi. Halka açık söyleşide, dansın terapideki önemi anlatıldı.

Hem dans eğitime, hem söyleşiye katılan Psikiyatri Uzmanı Ayfer Apaçık, dansla terapinin travmanın süreğen olduğu Güneydoğu için önemli olduğunu söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Apaçık; “Sadece şiddet değil süreğen travmanın olduğu bir coğrafyada her şey söze dökülmüyor maalesef. Söze dökecek hem motivasyon olmuyor, hem böyle bir kelime bulunmuyor. Şöyle bir durum var, bedenimiz sürekli kayıt tutuyor. Bize ati olan ve bizden önceki kuşaklara ait kayıtlar. Böyle bir eğitim çalışması, zihnin unuttuğu, sözün dile getiremediği, bedenin dile getirebileceği şeklinde bir program oluşturabileceği için bence çok kıymetli bir çalışma olacak. Özellikle bizim gibi söze dökmenin çok kısıtlı olduğu toplumlarda, beden terapisi çok önemli bir terapi” dedi.