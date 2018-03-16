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'Sıfır beden tarikatı'na operasyon

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2018 12:46 | Son Güncelleme

Mareo Pianesi ve eşi dolandırıcılık, kötü muamele ve köleleştirme suçlamalarıyla yargılanacak.

'Sıfır beden tarikatı'na operasyon

İtalya'da bir diyetisyenin kurduğu ve müritlerini 35 kiloya kadar düşürdüğü ileri sürüler 'zayıflama tarikatı' polis tarafından çökertildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 73 yaşındaki Mareo Pianesi adındaki bir diyetisyen tarafından kurulan 'sıfır beden' tarikatı, müritlerine 'Ma-Pi' adlı, sadece tam tahıllar, sebze ve fasulyegillerin yenmesine izin verilen bir diyet uyguluyordu.

Pianesi ve eşi Loredana Volpi, üyeleri yüklü miktarda bağışlarda bulunmaya ve Pianesi'nin 'Makrobiyotik Derneği' adına ülke çapında açtığı 100 kadar mağaza ve restoranda çalışmaya zorluyordu.

Diyet yüzünden bazı müritlerin 35 kiloya kadar düştüğü iddia edilirken; çift, dolandırıcılık, kötü muamele ve köleleştirme suçlamalarıyla yargılanacak.

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Anahtar Kelimeler:
sıfır beden dolandırıcılık Mareo Pianes Loredana Volpi

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