Sığınmacı Kadınlara Dayanışma Ödülü

Savaş bölgelerindeki acı deneyimlerin baş mağdurları kadınlara İngiltere’de Dünya Kadınlar Festivali sırasında ödül verildi.

Ödül verilmesinin nedeni, kendileri gibi mağdur kadınların hayatlarına dokunan projeleri. Starwars ve Taht Oyunları dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Gwendoline Christie de gecenin suncusuydu.

Florence Kahuro ve Veeca Smith, kadın olarak Nijerya’da yaşadıklarını ve İngiltere’ye varmayı başardıktan sonra da sığınmacı olarak çektikleri sıkıntıları, başka kadınlar da yaşamasın diye ‘Kızkardeşlik Birliği’ adlı bir dernek kurmuşlar.

Mağdurlara ev buluyorlar, hastalara doktor, çocuklarına da okul ve sıcak yemek.

Gecede sahneye çıkan başka sıradışı kadınlar da vardı. Mısır’daki şiddetten kaçan Shrouk Al-Attar kendisini sığınmacıların eğitimine adamış ve özellikle de eğitimde cinsiyet eşitliği için yaptıklarıyla ödül aldı. Buna dikkat çekebilmek için Al-Attar, Mısır hükümetinin eşcinselleri ya da destekçilerini hapse atıp akıl hastanesine kapatmasını protesto etmek için sakallı bıyıklı dansöz kılığına bile girmiş.