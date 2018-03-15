Sığınmacı Kadınlara Dayanışma Ödülü

Savaş bölgelerindeki acı deneyimlerin baş mağdurları kadınlara İngiltere’de Dünya Kadınlar Festivali sırasında ödül verildi.
Ödül verilmesinin nedeni, kendileri gibi mağdur kadınların hayatlarına dokunan projeleri. Starwars ve Taht Oyunları dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Gwendoline Christie de gecenin suncusuydu.
Florence Kahuro ve Veeca Smith, kadın olarak Nijerya’da yaşadıklarını ve İngiltere’ye varmayı başardıktan sonra da sığınmacı olarak çektikleri sıkıntıları, başka kadınlar da yaşamasın diye ‘Kızkardeşlik Birliği’ adlı bir dernek kurmuşlar.
Mağdurlara ev buluyorlar, hastalara doktor, çocuklarına da okul ve sıcak yemek.
Gecede sahneye çıkan başka sıradışı kadınlar da vardı. Mısır’daki şiddetten kaçan Shrouk Al-Attar kendisini sığınmacıların eğitimine adamış ve özellikle de eğitimde cinsiyet eşitliği için yaptıklarıyla ödül aldı. Buna dikkat çekebilmek için Al-Attar, Mısır hükümetinin eşcinselleri ya da destekçilerini hapse atıp akıl hastanesine kapatmasını protesto etmek için sakallı bıyıklı dansöz kılığına bile girmiş.
Sığınmacıların hayatına dokunan kadınlara ödül verilirken onlar için 3 bin kullanılmayan bisiklet toplayıp tamir eden ve hepsini mültecilere hibe eden bir erkek de ödüle layık görüldü. Suriyeli bir sığınmacı aileye Ürdün’den Avrupa’ya eşlik ederek program dizisi hazırlayan radyo habercisi Manveen Rana da kadın dayanışmasına gösterdiği destek sayesinde ödül alan diğer bir isim.
Ödül töreninde konuşan Birleşmiş Milletler Mülteciler Dairesi Londra Şubesi yetkilisi Laura Padoan, sığınmacı kadınların gösterdiği hayatta kalma çabalarına hayranlığını dile getirdi:
"Sanırım yine şahane bir “Hareket Halindeki Dünya kadınları” ödül törenini geride bıraktık. Her yıl kendi toplumlarına gönüllü hizmet veren inanılmaz kadınlarla karşılaşıyoruz. Bu yılın kazananları Florence ve Veeca’nın başka kadınlara yardım ederken gösterdikleri enerji, vicdan ve özveri göz ardı edilemez. Sizin benim ancak hayal edebileceğimiz zorluklara göğüs gerip yapabiliyorlar bunu."
Tören şarkıcı ve söz yazarı Laura Mvula’nın ezgileriyle devam etti. Bu ödül töreni her yıl, Dünya kadınlar Festivali kapsamında kadın dayanışmasına örnek olan ve ilham veren kadınlara destek vermek amacıyla Mart ayında Londra’da yapılıyor.
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