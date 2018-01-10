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Sığınmacılar Güney AB Ülkeleri Zirvesi'nin gündeminde

DÜNYA HABERLERİ | 10.01.2018 11:57 | Son Güncelleme 1 saat önce

Io Chokona - Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Ocak (DHA) - Küresel sığınmacı sorunu, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Avrupa Birliği'nin (AB) Güney Ülkeleri Zirvesi'nin ana maddesi olarak belirlendi.

Atina'ya 2016 yılında konuk olan Güney AB Ülkeleri Zirvesi bu yıl İtalya'nın başkenti Roma'da düzenleniyor.

AB Güney Yedilisi olarak bir araya gelecek olan; Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, İspanya Başbakanı Mariano Rahoi, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Malta Başbakanı Jozeph Muscat ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa, zirvede AB'nin en önemli sorunlarından biri olan "sığınmacılar ve göç sorununu" konuşacak.

Zirvedeki gündem konuları AB bölgesinin geleceği, gerçekleştirilecek büyüme, istihdam ve yatırımı arttırma çalışmaları ve 2019 Avrupa Parlamentosu seçimleri hazırlık aşamasına kadar değişiklik gösterirken, tartışılacak ana madde AB'deki sığınmacı sorunu ve Akdeniz genelinde güvenlik olarak belirlendi.

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