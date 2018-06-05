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Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

DÜNYA HABERLERİ  | 05.06.2018 21:12 | Son Güncelleme

Irak'ın Şii dini liderlerinde ve siyasetçi Mukteda es Sadr, sigaranın orucu bozmadığını öne sürdü. Sadr, “Sigaranın dumanı orucu bozmaz. Ancak sigaranın bırakılmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Irak'ta genel seçimden birinci çıkan ve Şii dini liderlerden biri de olan Mukteda es Sadr, sigaranın orucu bozmadığını öne sürdü.

"SİGARANIN DUMANI ORUCU BOZMAZ"

Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, sigara dumanının orucu bozmadığını söyledi.

Zaman zaman takipçilerinin sorularını yanıtlayan Sadır, “sigaranın orucu bozup bozmayacağı” yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi:

"EN AZINDAN RAMAZAN'DA SİGARAYI BIRAKIN"

“Sigaranın dumanı orucu bozmaz. Ancak sigaranın bırakılmasını tavsiye ediyorum, en azından Ramazan ayında ve gündüz.”

Sadr, 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde 54 sandalye alarak birinci olan Sairun Koalisyonu'nun başkanıdır.


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Okuyucu Yorumları 24 yorum
ya admin ne kadar sacma haber bu, sigara dumanın oruç bozmadığından bahsetmis adam sigara icersen bozulmaz dememiş ????
Din tüccarları istediği gibi fetva verir.
Artikk şii yim hehe
Gözler fel fecir bumu din lideri fetva veriyor acaba hangi ülkeye kölelik ediyordur
yaziklarrr olsun size
KANDIRMAYIN İNSANLARI, SİGARA İÇMEK DEMİYOR "DUMANI" DİYOR MYNET.
Bu molaların ne şiilikle ne sunulikle alakaları yoktur. bunların yanında resullulaha yada hz ömere laf atsan seslerini çıkartmazlar bir molanın eşine laf atsan kıyameti koparırlar.
Dikkat sigara içmek değil haberi çaepıtma farsça veya arpça bilmiyosan yardımcı olabilirim sigara içen birinin dumanı hakkında soru ve fetva bi tek siz akıl baliğ değilsiniz o adamlae yıllarca bunun eğitimini alıyor Türkiyemizdeki gibi el değmesi veya yanında takılmayla hoca olmuyorla daha 2 sene önce öğrenciliği bitti yanlış anlamayın sürekli öğrenim halindeler geç öğrenim değil
eyvah eyvah eyvah ki eyvah..! duydun mu Halife Tayyip? sen bunlara mı halife olmaya talipsin?
doğru demiş, için geberin
İslamiyeti böyle dangalak insana benzer yaratıklar kirlendiriyor.Şu Mezhep olayını İslamiyette yeri olup olmadığını varsa hangi Mezhebin hak olduğunu Dünya Müslüman lara anlatacak İlim alimleri nerede acaba.
bu sarıklıların hakkatten zekaları yok : "oruç tutmak" somut anlamda birşey değil ki bu islam inanışı gereği nefsi kontrol etmek için yapılan bir uygulama dolayısıyla sigara içiyorsan nefsini kontrol edemiyorsun demektir. Duman , yiyecek , içiecek ,vs.. olmasının önemi yok önemi olan nefsi kontrol etmek , nefsin istediği herhangi birşeyi yapıyorsan orucu bozuyorsun demektir.
tüm bağnazlar sigara için, sigara iyi ve faydalıdır
Pasif içiçilerin oruçu bozulmaz. Yolda giderken önümde yürüyen zatın sigara kokusu üzerinize geldi. Oruç bozulmaz. Ama içiçinin peşinden gidip koklamaya ve içinize çekmeye devam ederseniz bozulabilir.
Bizim insanımız yedigi için her türlü bozar.
dumanı bozmaz derken başkası içerde dumanı sana gelirse bozulmaz (tabi bozulmaz diye başkasının içitiği sigaranın dumanından faydalanmak amacıyla çekersen bozulur) ama tutup sen sigara yakıp içersen bozulur
Suratında Hayır yok nursuz herif bunu ciddiye alan çıkmaz umarım
Kesin bu da sigara içiyordur.
sigara zaten orucu bozmaz... duman orucu bozacak bir yapiya sahip degil... duman orucu bozmuyor.. likit ve kati maddeler orucu bozar.. misal tadsiz sakiz bile orucu bozmuyor... bunlarin soylenmemesinin sebebi insanlar suistimal edip seytani yollara basvurabilmeleri..
Hoocaam Ben Almanya da Yaşamaktayım. Burada Marlboro nun Esrarları Satılıyor. Esrar İçmek Orucu Bozar mı Acaba.
Mantıklı : )
citroen
Bu Ahmak yobaz tipler farkındamısınız son dönemlerde arttı. Bu Kafaları Yahudi lobileri besliyor ufak ufak alttan yetiştiriyorlar. Maksat Dinimize ulusal platformda zarar vermek. Ülkemizdede Fesli mesli tiplemeler arttı bunlarıda AKP destekliyor. Buda zarar veriyor sonuçta
haydaaaaaa yav daha önce niye söylemedin hacı amca olmadı bak şimdi
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