Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Irak'ta genel seçimden birinci çıkan ve Şii dini liderlerden biri de olan Mukteda es Sadr, sigaranın orucu bozmadığını öne sürdü.
Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, sigara dumanının orucu bozmadığını söyledi.
Zaman zaman takipçilerinin sorularını yanıtlayan Sadır, “sigaranın orucu bozup bozmayacağı” yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi:
“Sigaranın dumanı orucu bozmaz. Ancak sigaranın bırakılmasını tavsiye ediyorum, en azından Ramazan ayında ve gündüz.”
Sadr, 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde 54 sandalye alarak birinci olan Sairun Koalisyonu'nun başkanıdır.
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