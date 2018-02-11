Sıkı güvenlik önlemleri alınan HDP Kongresine yoğun katılım

Salonun duvarlarına asılan "çocuk istismarını bitirmeye kararlıyız", "Kadın cinayetlerine, kadın şiddetine son", "İş cinayetlerine son", İnançlara özgürlük, Alevilere eşitlik" gibi pankartlar da dikkat çekiyor.

Kongreye 173 gazetecinin akreditasyon yaptığı ve farklı kentlerden 500'ün üzerinde otobüsün Ankara'ya geldiği belirtiliyor.

Ayrıca İspanya'dan Lübnan'a sol ve yeşil partilerin temsilcileri de kongreye temsilci gönderdi. .

Katılımcılar salon çevresinde polisin denetlediği en az beş arama noktasından geçti, telefon ve cüzdan hariç hiçbir şeyin girişine izin verilmedi.

HDP 3. Olağan kongresi "Umutla, cesaretle, kararlılık" temasıyla Ankara Arena'da başladı. Ankara Arena Spor Salonu'na sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir insan trafiği var.

Divana seçilen Meral Danış Beştaş kongreye Kürtçe, Sırrı Süreya Türkçe, Feleknas Uca ise Almanca hitap etti.

Ayrıca kongrenin ilk saatlerinde bazı delegelerin Demirtaş'ın yeniden eş başkan olması için imza topladığı belirtiliyor.

Sırrı Süreyya Önder: 32 bin kişi katıldı

Kongre açılışında konuşan HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder kongreye katılımın 32 bin olduğunu açıkladı:

"Bu halk ne zaman ihtiyaç olsa özgürlük ve barış mücadelesi için seferber olmuştur. Her türlü engellemeye rağmen, an itibariyle salonda ve dışarda yer alan yoldaşlarımızın, misafirlerimizin sayısı 32 bine ulaşmıştır."

"Bu iradenin gücünü kırmak için haksız, hukuksuz, zalimce zindanda tutulan başta eş genel başkanlarımız Sayın Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'a, milletvekillerimizi ve belediye başkanlarımızı saygıyla selamlıyoruz."

HDP'nin Adana yöneticilerinden olduğunu söyleyen Remzi Cerf, 28 otobüsle yola çıktıklarını ama üç otobüsün arama noktasında geri çevrildiğini anlattı.

Cerf, "Çok yorulduk, çok bekletildik ama değdi. Bu kongre varolma mücadelemiz için çok önemli" dedi.