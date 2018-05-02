Silah Karşıtı Gençler Sokaklarda

Şubat ayında Florida’da Parkland bölgesindeki Stoneman Douglas Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda 17 kişi ölmüş, 14’ü öğrenci 17 kişi de yaralanmıştı. Saldırıdan sonra bir araya gelen öğrenciler ve silah şiddeti mağdurları, değişim talebiyle harekete geçti. Bu saldırıyla ivme kazanan silah kontrolü tartışmasında sesini yükseltmeye başlayan gençler, değişim için verilen mücadelede liderliği ele aldı. Columbine Katliamı’nı anma yürüyüşüne katılan öğrenciler, silah şiddetini sona erdirme konusunda ne kadar ısrarcı olduklarını bütün ülkeye bir kez daha gösterdi.
Columbine’da, iki saldırgan onlarca öğrenciyi ve bir öğretmeni öldürdükten sonra intihar etmişti.
Jeff Kass, Columbine’e ulaşan ilk muhabirlerden biriydi. “Columbine: A True Crime Story” adlı kitabın yazarı olan Kass, birçoklarının hala saldırıyı sorguladığını söylüyor ve
“Saldırganların psikolojileri bir yana, herkes saldırganların ailelerine bakıp suçlu olup olmadıklarını, saldırıyla ilgili ne bildiklerini, saldırıyı önlemek için ellerinden geleni yapıp yapmadıklarını anlamaya çalışıyordu” diye ekliyor.
Saldırı ülkede ulusal bir silah tartışması başlatırken, bazı bölgelerde okul ve güvenlik yetkilileri olası saldırılara karşı eğitimden geçirilmişti. Silah şiddetiyle mücadele uzmanı David Chipman,
“Columbine saldırısından sonra, bunun bir daha asla yaşanmayacağı inancı vardı. Ama bugün baktığımızda, bu olayın birçok kez tekrarlandığını görüyoruz” diyor.
Öte yandan Chipman, bu gerçeğin günümüzün gençleri sayesinde değişebileceğini söylüyor.
Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü
Fas'tan flaş İran kararı! Tüm diplomatik ilişkileri kestiler!
Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadını doktora götürmek yerine hayvan dışkısına gömdüler!
Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı
Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay
104 yaşındaki adam 'Çok yaşadım' dedi, gözünü kırpmadan öldürülmeyi istedi
10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!
Kim Kardashian hiç uslanmıyor! Bu kez çırılçıplak
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Şaşırıp kaldık: Siri, ‘Anne’ dediğinizde küfür etmeye başlıyor!
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Okuyucu Yorumları 0 yorum