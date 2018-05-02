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Silah Karşıtı Gençler Sokaklarda

02.05.2018 02:59 | Son Güncelleme

Amerika’nın dört bir yanında öğrenciler, 1999 Columbine Lisesi Katliamı kurbanlarını andı. Gençler, katliamın yıldönümünde silah şiddetini bir kez daha reddetmek için ülke çapında ve Beyaz Saray’ın önünde yürüyüşler düzenledi.

Silah Karşıtı Gençler Sokaklarda

Şubat ayında Florida’da Parkland bölgesindeki Stoneman Douglas Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda 17 kişi ölmüş, 14’ü öğrenci 17 kişi de yaralanmıştı. Saldırıdan sonra bir araya gelen öğrenciler ve silah şiddeti mağdurları, değişim talebiyle harekete geçti. Bu saldırıyla ivme kazanan silah kontrolü tartışmasında sesini yükseltmeye başlayan gençler, değişim için verilen mücadelede liderliği ele aldı. Columbine Katliamı’nı anma yürüyüşüne katılan öğrenciler, silah şiddetini sona erdirme konusunda ne kadar ısrarcı olduklarını bütün ülkeye bir kez daha gösterdi.

Columbine’da, iki saldırgan onlarca öğrenciyi ve bir öğretmeni öldürdükten sonra intihar etmişti.

Jeff Kass, Columbine’e ulaşan ilk muhabirlerden biriydi. “Columbine: A True Crime Story” adlı kitabın yazarı olan Kass, birçoklarının hala saldırıyı sorguladığını söylüyor ve

“Saldırganların psikolojileri bir yana, herkes saldırganların ailelerine bakıp suçlu olup olmadıklarını, saldırıyla ilgili ne bildiklerini, saldırıyı önlemek için ellerinden geleni yapıp yapmadıklarını anlamaya çalışıyordu” diye ekliyor.

Saldırı ülkede ulusal bir silah tartışması başlatırken, bazı bölgelerde okul ve güvenlik yetkilileri olası saldırılara karşı eğitimden geçirilmişti. Silah şiddetiyle mücadele uzmanı David Chipman,

“Columbine saldırısından sonra, bunun bir daha asla yaşanmayacağı inancı vardı. Ama bugün baktığımızda, bu olayın birçok kez tekrarlandığını görüyoruz” diyor.

Öte yandan Chipman, bu gerçeğin günümüzün gençleri sayesinde değişebileceğini söylüyor.

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