Silah Lobisi Trump’ın Planına Karşı

Ulusal Silah Birliği, Başkan Donald Trump ve diğer Cumhuriyetçilerin silah yasasında en ılımlı sayılabilecek değişiklik önerisini reddetti.
Ulusal Silah Birliği NRA adlı güçlü silah lobi kuruluşu Trump’ın bazı tip silahların alımında yaş yükseltilmesi ve bir dakikada yüzlerce mermi atabilen yarı otomatik tüfeklerin yasaklanması önerisini desteklemediğini açıkladı.
Söz konusu açıklamayı şirketin sözcülerinden Dana Loesch ABC’nin ‘This Week’ adlı programında yaptı.
Loesch, “NRA herhangi bir yasağı desteklemiyor” dedi
2016 başkanlık seçimlerinde NRA, Trump’ı desteklemişti. Trump, insanların anayasal hakkı olduğunu belirttiği silah sahibi olmayı desteklediğini belirtiyor.
Loesch, insanların Başkan Trump’la kurallara uyan 5 milyon silah sahibi arasında bir gün ışığı bulmaya çalıştığını söyledi, Trump için, “Çözüm bulmaya çalışıyor, henüz bir öneri gelmedi” dedi.
Loesch, NRA’nın okulların öğretmenleri silahlandırıp silahlandırmayacağına karar vermesi gerektiğine inandığını söyledi. Trump, Cumartesi günü attığı tweet ile bu kararı eyaletlere bırakma niyetini belli etmişti.
Loesch, Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın saldırganla ilgili önceden yapılan ihbarı nasıl değerlendirmediği konusuna daha fazla odaklanılması gerektiği mesajını da verdi.
Bu arada çoğu öğrenci 17 kişinin yaşamını yitirdiği Florida’daki liseye yönelik saldırıda okulun bulunduğu Broward Bölgesi Şerifi Scott Israel eleştirilerin hedefinde.
Bir şerif yardımcısının saldırı olduğu sırada okula girmemesi ve diğer 3 yardımcının da binaya geç girmesi eleştirilerin merkezinde.
CNN televizyonuna konuşan Israel istifa etmeyi düşünmediğini ve saldırının heryönüyle araştırıldığını belirtti.
14 Şubat’ta Florida’da bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 3’ü okul çalışanı 14’ü öğrenci toplam 17 kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırıyı düzenleyen 19 yaşındaki Nicolas Cruz yakalanmıştı.
Olay, Amerika’da silah yasası tartışmalarını bir kez daha gündeme getirmişti.
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