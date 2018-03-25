HABER

Silahlı muhalifler Doğu Guta'dan ayrılıyor

25.03.2018 12:12 | Son Güncelleme

Suriye ordusu başkent Şam'ın dışındaki Doğu Guta'da kontrol altına aldığı bölgelerin sayısını artırırken, Guta'yı kontrol eden üç silahlı muhalif gruptan ikisi müzakereler sonucu kontrolleri altındaki bölgelerden çekildi. Binlerce savaşçı aileleriyle birlikte bölgeyi terk ediyor.

Silahlı muhalifler Doğu Guta'dan ayrılıyor

Suriye ordusu başkent Şam'ın dışındaki Doğu Guta'da kontrol altına aldığı bölgelerin sayısını artırırken, silahlı muhalifler ve aileleri hükümet güçlerine teslim ettikleri bölgeleri terk ediyor.

Doğu Guta'yı kontrol eden iki silahlı muhalif grup müzakereler sonucu kontrolleri altındaki bölgelerden çekildi, binlerce savaşçı aileleriyle birlikte ülkenin kuzeyinde muhaliflerin ellerindeki yerlere geçti.

Şimdiye kadar teslim olmayı reddeden, Doğu Guta bölgesindeki üçüncü ve son grup olan Ceyş-ül İslam'ın (İslam Ordusu) da tahliye anlaşmasına yakın olduğu belirtiliyor.

Suriye ordusu bölgenin yüzde 80'inin kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Faylak El Rahman örgütünün tahliyede anlaşması üzerine Cumartesi gecesi yüzlerce silahlı muhalif, akrabaları ve diğer siviller, Zemelka, Erbin ve Ayn Tarma bölgelerinden ayrıldı.

Hükümet güçleri ile Faylak El Rahman otobüslerin bu kişileri ülkenin kuzeyinde muhaliflerin elinde bulunan İdlib eyaletine götürmeleri koşuluyla anlaşmıştı.

Pazar günü de yeni tahliyelerin gerçekleşeceği belirtiliyor.

Erbin'deki bir AFP muhabiri, kent sakinlerinin Pazar sabahı toparlanmakta olduğunu, ancak onları götürecek otobüslerin henüz kente varmadığını bildirdi.

Suriye hükümeti 18 Şubat'ta Doğu Guta'ya yönelik yoğun bir bombardıman başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 30 günlük ateşkes talebine rağmen, Suriye'de ordunun İslamcı örgütlerin elindeki Doğu Guta'daki hava saldırıları sürmüştü.

Muhaliflere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılarda şimdiye kadar 1600 sivilin hayatını kaybettiğini söylüyor.

Suriye resmi basın organları ise 107 bin sivilin kenti terk ettiğini belirtiyor.

Tahliye anlaşmasını kabul eden ilk grup Ahrar el Şam geçen hafta Harasta'dan çekilmişti.

Doğu Guta'daki ana kent olan Duma'nın da içinde bulunduğu, muhalif örgüt Ceyş-ül İslam'ın elindeki son bölgelerin teslim edilmesi için de müzakereler sürüyor.

Suriye ordusu ve müttefikleri 2012'den itibaren Doğu Guta'daki yerleşim yerlerini kuşatmaya başlamıştı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Doğu Guta'da direksiyon başında

Doğu Guta'da kuşatma altındaki aileler hayatta kalma mücadelesi veriyor

Suriye hükümeti sivillere bildiri attı: Doğu Guta'yı terk edin

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

İlginizi Çekebilir

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tapınak Şövalyeleri gizemi: 15 ceset bulundu

Tapınak Şövalyeleri gizemi: 15 ceset bulundu

Time yeni sayısının kapağında Putin'i başında taçla gösterdi

Time yeni sayısının kapağında Putin'i başında taçla gösterdi

Birleşik Krallık Bakanı Alistair Burt: Biz ABD değiliz, YPG'yi silahlandırmıyoruz

Birleşik Krallık Bakanı Alistair Burt: Biz ABD değiliz, YPG'yi silahlandırmıyoruz

Çin'den ABD'ye 'egemenliği ihlal' suçlaması

Çin'den ABD'ye 'egemenliği ihlal' suçlaması

ABD'de on birlerce kişi sokağa döküldü

ABD'de on birlerce kişi sokağa döküldü

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.