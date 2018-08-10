Şili Eski Lideri Bachelet İçin BM Genel Kurulu’ndan Onay

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne Şili’nin eski Cumhurbaşkanı Michele Bachelet’nin getirilmesi kesinleşti. BM Genel Kurulu’ndan karara onay çıktı. New York’taki oturumda, BM Genel Kurulu Başkanı Miroslav Lajcak, kürsüye tokmağını vurarak, Michelle Bachelet’nin göreve getirilmesine resmen onay vermiş oldu. Birleşmiş Milletler’in 193 üyesi de oturumda alkışlarıyla karara onay verdi.

Michelle Bachelet, ay sonunda görevden ayrılacak olan Ürdünlü Zeid Ra’ad El Hüseyin’in yerine geçecek.

Şili’de Augusto Pinoche diktatörlüğü döneminde işkence mağduru olan Bachelet, muhafazakar Şilli’nin ilk kadın lideriydi. Çocuk doktoru olan ancak sonradan siyasete atılan Bachelet, 2006-2010 yılları arasında Şili Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Siyaset tarzı, uyguladığı refah devleti politikaları ve sağladığı istikrarlı ekonomik büyüme popülaritesini arttırdı.

2010 ve 2013 yılları arasında BM’de cinsiyet eşitliği ve kadını güçlendirme odaklı çalışmalar yapan birimin başındaydı. Bachelet daha sonra tekrar Şili’ye dönerek 2014-2018 yılları arasında yeniden cumhurbaşkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanlığının ikinci döneminde, daha radikal bir vergi ve harcama planının yanı sıra, daha kapsamlı kürtaj hakkı ve eşcinsel evliliği alanlarında çaba gösterdi.