Şili Eski Lideri Bachelet İçin BM Genel Kurulu’ndan Onay

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne Şili’nin eski Cumhurbaşkanı Michele Bachelet’nin getirilmesi kesinleşti. BM Genel Kurulu’ndan karara onay çıktı. New York’taki oturumda, BM Genel Kurulu Başkanı Miroslav Lajcak, kürsüye tokmağını vurarak, Michelle Bachelet’nin göreve getirilmesine resmen onay vermiş oldu. Birleşmiş Milletler’in 193 üyesi de oturumda alkışlarıyla karara onay verdi.
Michelle Bachelet, ay sonunda görevden ayrılacak olan Ürdünlü Zeid Ra’ad El Hüseyin’in yerine geçecek.
Şili’de Augusto Pinoche diktatörlüğü döneminde işkence mağduru olan Bachelet, muhafazakar Şilli’nin ilk kadın lideriydi. Çocuk doktoru olan ancak sonradan siyasete atılan Bachelet, 2006-2010 yılları arasında Şili Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Siyaset tarzı, uyguladığı refah devleti politikaları ve sağladığı istikrarlı ekonomik büyüme popülaritesini arttırdı.
2010 ve 2013 yılları arasında BM’de cinsiyet eşitliği ve kadını güçlendirme odaklı çalışmalar yapan birimin başındaydı. Bachelet daha sonra tekrar Şili’ye dönerek 2014-2018 yılları arasında yeniden cumhurbaşkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanlığının ikinci döneminde, daha radikal bir vergi ve harcama planının yanı sıra, daha kapsamlı kürtaj hakkı ve eşcinsel evliliği alanlarında çaba gösterdi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid, bu aybaşında New York’ta gazetecilere konuşmuş, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden olan ABD, Çin ve Rusya gibi önemli güçlerin desteğini alamayacağı için ikinci dönemde göreve devam etmek istemediğini söylemişti.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevinden ay sonunda ayrılacak olan Zeid, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarını ve özellikle de medyaya yönelik sözlü saldırılarını sert bir dille eleştirmişti. Ülkelerin insan hakları siciline yönelik sert mesaj ve eleştirileri tartışma konusu olduğunda “Hükümetleri utandıran biz değil, bizzat kendileri” ifadesini kullanmıştı.
Türkiye’ye ilişkin sert eleştirileri ile de bilinen Zeid Ra’ad El Hüseyin Türkiye’deki toplu tutuklamalarla, olağanüstü halin uzatılmasını eleştirmişti.
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