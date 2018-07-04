Şili'de 1973'te müzisyen Victor Jara'yı öldüren askerlere hapis cezası

Stadyumdan canlı çıkmayı başaranların anlattığına göre askerler Jara'nın ellerini ve parmaklarını kırdıktan sonra gitar çalmasını isteyerek kendisiyle dalga geçmiş, Jara da buna aynı zamanda Allende'nin seçim şarkısı olan Venceremos'u (Kazanacağız) söyleyerek yanıt vermişti.

Binlerce solcu, üniversiteden öğrencileri ve diğer akademisyenlerle birlikte, bugün kendi adını taşıyan Şili Stadyumu'nda öldürülmüştü.

Jara müziğiyle Bruce Springsteen, The Clahs ve U2 gibi çok sayıda müzisyene ilham vermiş, ölümünün ardından adına pek çok şarkı yazılmıştı.

Bir diğer asker ise suçu gizlemeye yardımcı olmaktan beş yıl hapis cezası aldı.

Şili yargısından yapılan açıklamada, 45 yıl önce gerçekleşen cinayetle ilgili davanın Eylül 2016'da açıldığı, uzun süren soruşturmalar sonucunda sekiz emekli askerin Victor Jara ve eski hapishaneler yöneticisi Littre Quiroga Carvajal'in ölümünden sorumlu tutulduğu belirtildi.

Şili'de 1973'te gerçekleşen askeri darbe sırasında müzisyen Victor Jara'yı bir stadyumda işkence ile öldüren sekiz emekli askere 15'er yıl hapis cezası verildi.

Jara bundan kısa süre sonra öldürüldü.

Üç gün sonra bir mezarlıkta bulunan cesedinde 44 kurşun deliği tespit edildi.

Eşi Joan ve kızı Amanda, uzun yıllar süren kampanyaları sonucunda 2009 yılında Jara'nın mezarını açtırmış ve otopsi yapılmasını sağlamıştı.

2016'da ABD'nin Florida eyaletindeki bir mahkeme de bir diğer eski asker olan Pedro Barrientos'u Jara'ya işkence etmek ve öldürmekten suçlu bulmuş, Jara ailesine 28 milyon dolar ödemesine hükmetmişti. Florida'da yaşayan Barrientos'un Şili'ye iadesi şu anda ABD tarafından değerlendiriliyor.

1983'teki darbeden sonra ülkeyi 1990'a kadar yöneten diktatör Augusto Pinochet'nin döneminde 3 bin 200 kişinin devlet tarafından öldürüldüğü, 28 bin kişinin de işkenceden geçirildiği tahmin ediliyor.

