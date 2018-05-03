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Dünyanın en şişman çocuğuydu, tam 80 kilo verdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.05.2018 14:54 | Son Güncelleme

Endonezya'da geçen yıl 190.5 kilo olan Arya Premana, görenleri hayrete düşürdü.

Tüp mide ameliyatı olan Premana 'Dünyanın en şişman çocuğu' unvanını kaybetti.

83 kilo verdi

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83 kilo veren Premana, “Şimdi altı kaşık yiyecek bile doymamı sağlıyor" dedi.
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yaşayan 12 yaşındaki Arya Premana'nın ameliyat olmazsa Arya'nın öleceği açıklamıştı.
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5 dakikadan fazla ayakta kalamayan çocuk, dünyanın en kilolu çocuğu ünvanına sahip olmuştu. Premana, aşırı kiloları yüzünden okulu bırakmak zorunda kalmıştı. Sürekli acıkan çocuk artık yürüyemeyez hale gelmişti.
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Günde 5 öğün yemek yiyor. Pirinç, balık, et ve sebze çorbası ile besleniyordu.
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Ancak bir zamanlar dünyanın en şişman çocuğu olan Arya Permana, 83 kilo kaybettikten sonra 'dünyanın en şişman çocuğu' tahtından indi.
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Permana, hayatının bir noktasında o kadar kiloluydu ki yatağından zar zor taşınıyordu.
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Ancak geçen yıl nisan ayında tüp mide ameliyatı olan Premana, toplam 83 kilo verdi.
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Premana'nın gelişimini izleyen bir diyetisyen ve doktoru bulunuyor.
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Arya Premana, verdiği bir röportajda, “Tatlı yiyecek ve içecek tüketmemi engelliyorlar. Daha fazla meyve, sebze yememi ve düzenli egzersiz yapmamı istiyorlar" dedi.
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Ameliyattan bu yana kilosunun giderek azaldığını ve artık daha az acıktığını söyleyen Premana, “Şimdi altı kaşık yiyecek bile doymamı sağlıyor" diye konuştu.
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Ve işte son hali.
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Öncesinde hareket dahi etmekte zorlanan Permana bakın nasıl yaşıyordu...
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Anahtar Kelimeler:
obezite Endonezya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
rabbim yardım etsin kimsenin sağlığına sıhhatine zeval vermesin
ALLAH yar ve yardımcısı olsun
Fotoğraflar eski hali bir de yeni halini gösterseydiniz....İnşallah sağlıkla devam eder..
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