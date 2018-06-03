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Şimşek: 'Yabancı Sermaye Akışı Başladı'

03.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Londra’da yatırımcılarla yapılan görüşmelerin ardından Türkiye’nin para politikalarıyla ilgili kaygıların büyük ölçüde giderildiğini ve yabancı sermaye akışının başladığını söyledi

Şimşek: 'Yabancı Sermaye Akışı Başladı'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Londra’da yatırımcılarla yapılan görüşmelerin ardından Türkiye’nin para politikalarıyla ilgili kaygıların büyük ölçüde giderildiğini ve yabancı sermaye akışının başladığını söyledi.

Şimşek Kanal 7 televizyonuna yaptığı açıklamada ‘‘Türkiye'ye karşı endişeniz cari açık ve enflasyon ise bu yavaş yavaş düzeliyor. Dışarıdan büyük bir talep var’’ dedi.

Türk Lirası, yatırımcıların Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın para politikasındaki etkisini arttırdığı izlenimi nedeniyle yüzde 20 değer kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kredi büyümesi ve ekonomik büyümeyi tetiklemek için borç alma maliyetlerini düşürmeyi hedeflediği yorumları yapılıyor.

Hafta başında Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yatırımcılarla görüştü ve Erdoğan’ın piyasalarla faiz politikası konusundaki sert söylemini yumuşattı.

Şimşek ayrıca Pazar günü liranın değer kaybının reyting ajanslarının açıklamalarından ve şirketlerle vatandaşların forex talebindeki artıştan kaynaklandığını söyledi.

Cuma günü Moody’s ekonominin yönetilme biçimi ve yatırımcı güveninin sarsılması nedeniyle Türkiye’nin kredi notunu izlemeye aldığını duyurmuştu. Fitch de 25 Türk bankasını negatif izlemeye almıştı.

Türk lirasının dolar karşısında rekor değer kaybederek 4,9 liradan işlem görmesinin ardından Merkez Bankası geçen ay yapılan acil bir toplantıyla faiz oranlarını 300 baz puan arttırarak yüzde 16,5’e yükseltmişti.

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