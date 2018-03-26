'Sincar’da Tahammülümüz Yok, Gerekeni Yaparız'

Dün Trabzon’da yaptığı konuşmada “İnlerine gireceğiz dedim, onlar kaçacak biz kovalayacağız. Afrin ile bu iş bitmeyecek. Şimdi Sincar’a da operasyonlar başladı. Bizim derdimiz teröristler, biz bir işgal devleti değiliz” diyerek 2014 yılından beri PKK’nın elinde bulunan Sincar bölgesine Irak ordusunun girmekte olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bulgaristan’ın Varna kentinde yapılacak Türkiye-AB Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareketinden önce yaptığı açıklamada müdahalenin kısmi olduğunu söyledi.

Dünkü konuşmasıyla ilgili bilgiyi Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan aldığını belirten Türkiye Cumhurbaşkanı, bugün Iraklı bir yetkiliyle Sincar ilgili Ankara’da görüşme yapılacağını belirtti

“Irak ordusu Sincar operasyonunu hakkıyla yapamazsa biz gereğini yaparız”

Erdoğan, “Dün akşam itibarıyla Irak merkezi yönetiminin Sincar'a yönelik bazı operasyon girişimlerini ben de doğrusu istihbarat örgütümüzden aldım. Fakat bunun netice itibarıyla tamamıyla bittiği konusunda takipteyiz. Kısmi müdahaleleri olmuş olabilir. Bugün de bir yetkili Irak'tan bu konularla ilgili Türkiye'ye gelecek, müsteşar ile görüşmeleri olacak. Temennimiz odur ki, Irak gerçekten Sincar'da bu operasyonu hakkıyla versin. Bunu başarmakta sıkıntı varsa burada da ikili görüşmemizi yapalım, gereğini de Sincar'da biz yaparız. Çok fazla tahammülümüz yok” dedi.