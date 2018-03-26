'Sincar’da Tahammülümüz Yok, Gerekeni Yaparız'

Dün Trabzon’da yaptığı konuşmada “İnlerine gireceğiz dedim, onlar kaçacak biz kovalayacağız. Afrin ile bu iş bitmeyecek. Şimdi Sincar’a da operasyonlar başladı. Bizim derdimiz teröristler, biz bir işgal devleti değiliz” diyerek 2014 yılından beri PKK’nın elinde bulunan Sincar bölgesine Irak ordusunun girmekte olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bulgaristan’ın Varna kentinde yapılacak Türkiye-AB Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareketinden önce yaptığı açıklamada müdahalenin kısmi olduğunu söyledi.
Dünkü konuşmasıyla ilgili bilgiyi Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan aldığını belirten Türkiye Cumhurbaşkanı, bugün Iraklı bir yetkiliyle Sincar ilgili Ankara’da görüşme yapılacağını belirtti
“Irak ordusu Sincar operasyonunu hakkıyla yapamazsa biz gereğini yaparız”
Erdoğan, “Dün akşam itibarıyla Irak merkezi yönetiminin Sincar'a yönelik bazı operasyon girişimlerini ben de doğrusu istihbarat örgütümüzden aldım. Fakat bunun netice itibarıyla tamamıyla bittiği konusunda takipteyiz. Kısmi müdahaleleri olmuş olabilir. Bugün de bir yetkili Irak'tan bu konularla ilgili Türkiye'ye gelecek, müsteşar ile görüşmeleri olacak. Temennimiz odur ki, Irak gerçekten Sincar'da bu operasyonu hakkıyla versin. Bunu başarmakta sıkıntı varsa burada da ikili görüşmemizi yapalım, gereğini de Sincar'da biz yaparız. Çok fazla tahammülümüz yok” dedi.
“Tillerson bize ‘Münbiç’te güvenliği birlikte sağlayalım’ dedi”
Erdoğan, Suriye’deki YPG/PYD güçlerinin Fırat’ın doğusuna çekilmeleri yönündeki sözlerini yinelerken 31 Mart’ta görevini Mike Pompeo’ya devredecek Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la Ankara’da yaptığı görüşmede ABD tarafının teklifini de ilk kez açıkladı.
Cumhurbaşkanı, “Tillerson, Türkiye ziyaretinde kendisiyle konuştuğumuzda da bize Münbiç'in güvenliğini beraber sağlayalım telifiyle geldi. ‘Güvenliğini beraber sağlayalım’ dediği zaman bundan ne anlaşılır? Buralara bizim girmek gibi niyetimiz yok, buradan bu terör örgütlerini çıkaralım ve buranın güvenliğini ABD-Türkiye birlikte sağlayalım. Bizim şu anda bulunduğumuz nokta bu.
Tillerson ile yaptığımız görüşmeyi şu anda dile getiriyorum ve onu da tabi ABD'nin bir teklifi olarak, düşüncesi olarak düşünüyorum. Ama bizim bu konudaki düşüncemiz belli. Biz Münbiç ile ilgili ne diyoruz? Türkiye olarak biz kesinlikle buralarda bir işgal kuvveti olarak bulunamayız. Buraların sahipleri kimlerse biz buraları sahiplerine teslim edelim, bu konuda yardımcı olalım. Bunlar (YPG) Fırat’ın doğusuna çekilecektir” dedi.
Erdoğan: "Ciğerini çok iyi bildiğimiz çevrelerin de Türkiye'nin AB'de tam üye olmasına mani olmalarına izin vermeyeceğiz"
Erdoğan, Varna’daki zirve öncesi Türkiye-Avrupa Birliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye’nin AB ile köklü ilişkilerinin Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde geçmişte olmadığı kadar geliştiğini vurgulayan Türkiye Cumhurbaşkanı, AB üyeliğinin Türkiye’nin stratejik hedefi olduğunu belirtti.
Erdoğan, “Zaman zaman gerilimin arttığı, tıkanıklıkların yaşandığı dönemleri de gördük. Fasıllar konusuna belli çevreler tarafından nasıl siyasi bir boyut kazandırıldığına da şahit olduk. Türkiye olarak yolumuza döşenen mayınlara aldırmadan yolculuğumuzu tam üyelik hedefi ile sürdürdük. Bugün de üyelik, stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor. Ciğerini çok iyi bildiğimiz çevrelerin de Türkiye'nin AB'de tam üye olmasına mani olmalarına izin vermeyeceğiz. AB ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.
Erdoğan: "(PKK/YPG) Avrupa’nın emniyeti çok büyük bir tehdit"
AB’nin Ege’deki insani kriz konusunda üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğini savunan Erdoğan, mali konuları da görüşmede masaya yatıracaklarını ifade etti.
Avrupa’daki Afrin protestolarını da eleştiren Cumhurbaşkanı, “Avrupa'da PKK'ya yönelik bazı adımlar önemlidir ancak beklentilerimizi karşılamaktan çok uzaktır. Afrin operasyonu dolayısıyla bölücü yandaşlarının sergiledikleri şiddet ve barbarlık inanıyorum ki Avrupalı dostlarımızın da gözünü açmıştır. Avrupa'nın emniyeti için de çok büyük bir tehdittir” dedi.
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