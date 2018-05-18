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Sinir Gazı Saldırısına Uğrayan Eski Rus Ajanı Taburcu Edildi

18.05.2018 17:49 | Son Güncelleme

Eski Rus ajanı Sergey Skripal, iki ayı aşkın bir süre gördüğü tedavi sonrasında taburcu edildi. İngiltere’de yaşayan Skripal ve kızı Yulia 4 Mart günü bilinçleri kapalı şekilde bulunmuşlardı

Sinir Gazı Saldırısına Uğrayan Eski Rus Ajanı Taburcu Edildi

İngiltere’de sinir gazı saldırısında uğradıktan sonra hastaneye kaldırılan eski Rus ajanı Sergey Skripal, iki ayı aşkın bir süre gördüğü tedavi sonrasında taburcu edildi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vlaidmir Putin, Skripal’ın iyileşmesinden dolayı mutlu olduğunu söylerken, İngiltere’nin iddia ettiği gibi eski ajanın askeri amaçlı sinir gazı saldırısına uğramış olma ihtimalinin de bu şekilde ortadan kalkmış olduğuna dikkat çekti.

Putin, “İngiliz meslektaşlarımızın iddia ettiği gibi askeri amaçlı sinir gazı kullanılmış olsa, Skripal olay yerinde, anında can verirdi” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’le Soçi’deki ikili görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamalarda konuya değinen Putin, “Çok şükür ki Skripal iyileşti ve hastaneden sağ çıktı, bundan sonrasında da güvende ve sağlıklı şekilde yaşamasını umuyoruz” şeklinde konuştu.

66 yaşındaki Skripal ve kızı Yulia, Salisbury’de 4 Mart günü bilinçleri kayıp bir şekilde bulunmuşlardı.

33 yaşındaki Yulia, babasından daha çabuk iyileşerek, geçen hafta taburcu edilmişti.

Saldırıdan etkilenen polis memuru da kısa süre önce taburcu edilmişti.

Skripal ve kızının, can güvenliklerini güvenceye almak için şu anda nerede yaşadıkları açıklanmadı.

Eski Rus ajanı Skripal, İngiltere’ye yerleşmeden önce, Rusya’da yargılanmış ve Londra hükümeti adına casusluk yapma suçundan mahkum edilmişti. Skripal, 2010 yılındaki bir mahkum değişimi programı çerçevesinde serbest bırakılmıştı.

İngiltere, Skripal ve kızının Sovyet tarzı bir sinir gazıyla Rusya tarafından zehirlendiğini iddia etmişti. Moskova ise bu iddiayı reddediyordu. Rusya, Londra’yı, iddiasını destekleyecek somut kanıtlar sunmadığı ve istenilen bilgileri paylaşmadığı için de eleştiriyordu.

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