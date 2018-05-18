Sinir Gazı Saldırısına Uğrayan Eski Rus Ajanı Taburcu Edildi

İngiltere’de sinir gazı saldırısında uğradıktan sonra hastaneye kaldırılan eski Rus ajanı Sergey Skripal, iki ayı aşkın bir süre gördüğü tedavi sonrasında taburcu edildi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vlaidmir Putin, Skripal’ın iyileşmesinden dolayı mutlu olduğunu söylerken, İngiltere’nin iddia ettiği gibi eski ajanın askeri amaçlı sinir gazı saldırısına uğramış olma ihtimalinin de bu şekilde ortadan kalkmış olduğuna dikkat çekti.

Putin, “İngiliz meslektaşlarımızın iddia ettiği gibi askeri amaçlı sinir gazı kullanılmış olsa, Skripal olay yerinde, anında can verirdi” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’le Soçi’deki ikili görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamalarda konuya değinen Putin, “Çok şükür ki Skripal iyileşti ve hastaneden sağ çıktı, bundan sonrasında da güvende ve sağlıklı şekilde yaşamasını umuyoruz” şeklinde konuştu.

66 yaşındaki Skripal ve kızı Yulia, Salisbury’de 4 Mart günü bilinçleri kayıp bir şekilde bulunmuşlardı.

33 yaşındaki Yulia, babasından daha çabuk iyileşerek, geçen hafta taburcu edilmişti.