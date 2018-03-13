Sinir gazı saldırısının arkasında 'Rusya'nın olabileceğini' söyleyen İngiltere bundan sonra ne yapar?

Eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'a Rus sinir gazı Noviçok ile saldırıldığını ve saldırının arkasında 'büyük ihtimalle' Rusya'nın olduğunu söyleyen İngiltere Başbakanı Theresa May, Moskova'ya 'güvenilir bir açıklama yapması' için Salı gece yarısına kadar süre verdi.

May, Rusya'dan bir açıklama gelmemesi durumunda ise İngiltere'nin Rusya'ya karşı 'geniş çaplı önlemler' alacağını söyledi.

İngiliz basını May'in açıklamalarına yer verirken İngiliz hükümetinin Moskova'dan yanıt gelmemesi durumunda ne gibi önlemler alabileceğini yazdı.

Financial Times gazetesinin haberine göre bu önlemler arasında Rus diplomatların sınır dışı edilmesi, insan hakları ihlalleriyle suçlanan Rus vatandaşlarının İngiltere'deki mal varlıklarının dondurulması, Rus bankalarına kısıtlamalar, bu yaz Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın boykot edilmesi kararları olabilir.

Financial Times, İngiltere açısından asıl önemli meselenin ise ABD ile Avrupalı müttefiklerinin Londra'nın arkasında durup durmayacağı olduğunu yazıyor.